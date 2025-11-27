Fenerbahçe savaştı, puanı kaptı

Fenerbahçe yenilgisiz rakibini ağırladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımını ağırladı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe 7, Ferencvaros ise yenilgisiz olarak 10 puanla çıktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred forma giyemedi.

Ferencvaros’ta Bamidele Yusuf’un 40 ve 45. dakikalardaki şutlarında direk gole izin vermedi.

66’da Gabi Kanichowsky’nin kornerine iyi yükselen Barnabas Varga kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Fenerbahçe’nin yanıtı gecikmedi. 69’da Anderson Talisca, Dorgeles Nene’nin asistinde topu filelerle buluşturdu: 1-1.

79’da Dorgeles Nene’nin şutu direğe takıldı. 90+2’de Fenerbahçe’de Jhon Duran kırmızı kart gördü.

1-1

FENERBAHÇE-FERENCVAROS

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEMLER: Ricardo De Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez de Mendiola, Cesar Soto Grado (VAR) (İspanya)

GOLLER: Talisca (Dk. 69) / Varga (Dk. 66)

SARI KARTLAR: Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Semedo, Talisca / Zachariassen, G. Szalai, O’Dowda, Raemaekers

KIRMIZI KART: Jhon Duran (Dk. 90+2)

FENERBAHÇE: Ederson – Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir (Dk. 76 Mert Müldür), Brown – Talisca, Asensio (Dk. 60 Dorgeles Nene), Edson Alvarez – Oğuz Aydın, En Nesyri (Dk. 60 Jhon Duran), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Levent Mercan)

FERENCVAROS: Dibusz – Cisse, Raemaekers, G. Szalai – Makreckis, Kanichowsky (Dk. 81 Ötvös), Keita (Dk. 81 Romao), Zachariassen (Dk. 60 Toth), Cadu (Dk. 60 O’Dowda) – Varga, Bamidele Yusuf (Dk. 74 Lenny Joseph)

UEFA Avrupa Ligi’nde saat 20.45’te oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Roma-Midtjylland: 2-1

Viktoria Plzen-Freiburg: 0-0

Feyenoord-Celtic: 1-3

Ludogorets-Celta Vigo: 3-2

PAOK-Brann: 1-1

Porto-Nice: 3-0

Aston Villa-Young Boys: 2-1

Lille-Dinamo Zagreb: 4-0