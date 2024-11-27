Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş’ta Başkan Hasan Arat, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpte, ilk genel kurul toplantısına kadar Hüseyin Yücel, başkanlık yapacak.

Beşiktaş Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT’ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sn. Hüseyin YÜCEL’in TTK’nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Arat kimdir?

Hasan Arat, Türk spor dünyasının ve iş yaşamının tanınmış isimlerinden biridir. 27 Eylül 1959’da Adana’da doğan Arat, genç yaşlarda başladığı spor kariyeriyle dikkat çekmiştir. Profesyonel basketbolculuk yapan Arat, Adana Demirspor altyapısında başladığı spor hayatına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde devam etmiştir. Basketbolda sergilediği performansın yanı sıra iş dünyasındaki girişimleri ve spor yönetimindeki etkin rolüyle de bilinir.

Basketbol kariyeri

Basketbola Adana Demirspor’da başlayan Hasan Arat, 1975 yılında Fenerbahçe’nin yıldız takımına transfer oldu. Ardından, 1977-1982 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Daha sonra Galatasaray’a transfer olan Arat, 1982-1984 yılları arasında burada oynadı. Basketbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından sporun farklı alanlarında aktif olmaya devam etti.

İş dünyası ve spor yönetimi

Basketbol kariyerini tamamladıktan sonra iş dünyasına atılan Hasan Arat, liderlik özellikleri ve stratejik vizyonuyla dikkat çekmiştir. İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapma adaylık sürecinin liderliğini üstlenerek uluslararası alanda önemli bir rol oynamıştır. Bu süreçte Türkiye’nin spor altyapısını geliştirme vizyonunu uluslararası kamuoyuna tanıtmayı başarmıştır.

Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçilmiş ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Pazarlama Komisyonu’nda da görev almıştır. Bu görevleri, spor yönetimi ve uluslararası ilişkiler konusundaki başarısını kanıtlamıştır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki görevleri

Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne olan bağlılığı ve bu kulüpte üstlendiği önemli görevlerle de tanınır. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş’ta ikinci başkanlık görevini yürüten Arat, kulübün gelişimine katkıda bulunmuştur. Spor yönetimindeki tecrübesi ve liderliği sayesinde Beşiktaş’ın hem ulusal hem de uluslararası alanda adını duyurmasına katkı sağlamıştır.

2023 yılında Beşiktaş’ın 35. başkanı olarak seçilen Arat, kulüp yönetiminde önemli reformlara imza atsa da, 2024 yılında beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etmiştir. Bu süreçte istifası, spor camiasında geniş yankı uyandırmıştır.

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