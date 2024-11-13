Avustralya’da hemşireler ve ebeler greve gitti

Yeni Güney Galler’de (NSW) yaklaşık 10.000 hemşire ve ebe, %15’lik ücret artışı talebiyle yerel saatle sabah 06.00 itibarıyla 24 saatlik bir greve başladı. Bu eylem, NSW’nin diğer Avustralya eyaletlerine göre daha düşük maaşlar ödemesine yönelik şikayetlerin artmasıyla gerçekleşti.

Güney Galler’de grev

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park, grev kararının hayal kırıklığı yarattığını belirterek, bugün ameliyatları iptal edilen hastalar için endişeli olduğunu ifade etti. Park, maaş artışlarının hükümete yüz milyonlarca dolara mal olacağını kaydetti.

Bu yılın başlarında, NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümetin üç yıl boyunca %10,5’lik ücret artış teklifini geri çevirmişti. Birlik, üyelerinin yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını ve ücretlerin diğer eyaletlere göre düşük olduğunu belirterek, %15’lik bir artış talep ediyor.

Grev nedeniyle bazı ameliyatlar iptal edildi ve hastanelerde gecikmeler yaşandı. NSW Sağlık Bakanı Ryan Park, grevin hastalar üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirterek, “İnsanların önemli ameliyatları bugün iptal edilecek ve bu nedenle bu eylemden son derece endişeliyim.” dedi.

NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği Genel Sekreteri Shaye Candish, hükümetin %3’lük ücret artış teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, “NHS’deki hemşireler ve ebeler, diğer eyaletlerdeki meslektaşlarına göre yaklaşık %18 daha az maaş alıyor. Bu durum, hemşireleri NSW’de tutmayı zorlaştırıyor.” dedi.

Grev sırasında, hastanelerde asgari, hayatı koruyucu personel bulundurulacak ve acil servisler açık kalacak. Ancak, acil olmayan ameliyatlar ve prosedürler ertelenecek. Hükümet, grevin sağlık sistemi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için önlemler aldığını belirtti.

NSW hükümeti, hemşireler ve ebelerin taleplerini karşılamak için müzakerelere devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının değerini takdir ettiğini ifade etti. Ancak, bütçe kısıtlamaları nedeniyle %15’lik bir artışın mümkün olmadığını belirtti.

Grev, NSW’deki sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarına yönelik uzun süredir devam eden memnuniyetsizliklerinin bir yansıması olarak görülüyor. Birlik, hükümetin taleplerini karşılamaması durumunda daha fazla eylem yapmayı planladığını açıkladı.

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