Avustralya’da sahillerde gizemli köpük

Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu (EPA) bilim insanı Sam Gaylard, bölgede meydana gelen olayın “son derece endişe verici” olduğunu belirtti. Avustralya Yayın Kurumu’na (ABC) konuşan Gaylard, “Bu büyüklükte bir olay oldukça sıra dışı. Hava koşulları uygun olduğunda ara sıra mikroalg patlamaları görülse de bu ölçekte bir durum nadir yaşanır” dedi.

Waitpinga ve Parsons Plajları, Adelaide kentinin güneyinde yer alıyor ve pazartesi gününden bu yana halkın girişine kapatıldı. Güney Avustralya Çevre ve Su Departmanı, bölgedeki “balık ölümleri nedeniyle plajların geçici olarak kapatıldığını” ve en kısa sürede tekrar açılacağını duyurdu.

Plajda bulunan onlarca ölü balık, yetkilileri harekete geçirirken, hafta sonu bu sularda sörf yapan kişiler göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerde bulundu.

Bölge sakini ve sörfçü Anthony Rowland, cumartesi günü Waitpinga Plajı’nda sörf yaparken kendisi ve diğer sörfçülerin öksürmeye başladığını söyledi. “Suya temas ettikten sonra boğazımızda ve gözlerimizde yanma hissettik” diyen Rowland, deneyimini sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda kişinin benzer semptomlar yaşadığını öğrendiğini ifade etti.

Avustralya’da Su Numuneleri Analiz Ediliyor

Deniz bilimciler, sahildeki köpükten su örnekleri alarak detaylı analizler yapmaya başladı. Ancak mikroalg türünün tam olarak belirlenmesinin hafta sonuna kadar sürebileceği bildirildi.

Yetkililere göre, son haftalarda sıcak ve kuru hava koşulları, rüzgarsız ortam ve düşük gelgit seviyeleri mikroalglerin yoğunlaşmasına neden olmuş olabilir. Pazar gününden bu yana dalga boylarının yükselmesi, suyun daha fazla köpük oluşturmasına yol açarken, mikroalglerin parçalanmasını da hızlandırabilir.

Sam Gaylard, sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, “Şu anda bu durumun ne kadar süreceğini kestiremiyoruz” dedi.

