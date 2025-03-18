İsrail Gazze’de ateşkesi bozdu

İsrail, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze’ye yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, operasyonun Hamas’a ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı olduğunu duyurdu.

Gazze’de 342 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Filistin sağlık kaynaklarına göre, İsrail’in saldırılarında en az 342 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Hastanelerden alınan bilgilere göre, ölü sayısı hızla artıyor.

İsrail sivilleri ve hastaneleri hedef aldı

Filistin haber ajansı WAFA, saldırıların özellikle yerinden edilmiş sivillerin barındığı bölgeleri ve mülteci kamplarını hedef aldığını bildirdi. Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalayan İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki hastanelere de saldırdı.

Sağlık çalışanları, arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta büyük zorluk çektiğini, enkaz altındaki yaralı ve ölü sayısının bilinenden fazla olabileceğini belirtti.

İsrail: Hamas Esirleri Bırakmazsa ‘Cehennemin Kapıları Açılacak’

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların Hamas’ın esirleri serbest bırakmaması nedeniyle başladığını savunarak, “Hamas esirleri bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak” dedi. İsrail hükümeti, Hamas’a yönelik askeri operasyonları artırarak sürdüreceğini açıkladı.

Hamas: Netanyahu ve hükümeti soykırımı devam ettiriyor

Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze’de Filistin halkına karşı sistematik bir soykırım uyguluyor. Netanyahu, ateşkesi bozarak savaşı tekrar başlattı” ifadeleri kullanıldı.

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu’nun savaş kararını “esirlerin hayatlarını tehlikeye atan bir ölüm kararı” olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı.

Uluslararası tepkiler ve BM’nin sessizliği

Gazze‘deki saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplantıya çağrıldı. Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in saldırılarını kınadı. Ancak, uluslararası toplumdan henüz somut bir müdahale gelmedi.

Bölgedeki kriz derinleşiyor

İsrail’in saldırılarının ardından, Gazze’de insani kriz giderek büyüyor. Gıda ve ilaç girişinin engellenmesi, sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi ve sivillere yönelik saldırılar, bölgede felaket boyutunda bir insani dramın yaşandığını gösteriyor.

İsrail’in saldırılarının devam edeceği belirtilirken, uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

