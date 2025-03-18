DEM Parti Cumhur İttifakı’nın iki büyük partisi MHP ve AKP ile dün art arda görüşmeler gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın öncülüğündeki heyet, önce MHP Genel Merkezi’ni, ardından AKP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bu görüşmeler, yeni İmralı süreci kapsamında gerçekleşen kritik temaslar olarak değerlendiriliyor.

MHP’de Dikkat Çeken Anlar

DEM Parti Cumhur turu kapsamında heyetin ilk durağı MHP oldu. Dün Saat 11.00’de başlayan görüşmede, heyet MHP yetkilileri tarafından kapıda karşılandı. Görüşmeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada, “Sayın Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları’nın, teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında “Sayın” ifadesini kullanması, görüşme sırasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın da bulunması nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yalçın herhangi bir tepki vermedi ancak tam söz konusu ifadenin kullanıldığında yutkunması sosyal medyada dikkat çekti. MHP’nin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, kullanıcılar milliyetçi parti olarak bilinen MHP’nin bu tür bir açıklamaya sessiz kalmasını anlamlandıramadı.

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Görüşme sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Çok faydalı bir görüşme oldu.” ifadelerini kullanarak temasların olumlu geçtiğini belirtti. Bu açıklamanın , MHP tabanında da tartışmalara yol açma ihtimali merak konusu.

DEM Parti’nin İkinci Durağı: AKP

DEM Parti heyeti, MHP’nin ardından dün saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’ne geçti. Görüşme yaklaşık iki saat sürdü. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

AKP heyeti ise Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Genel Başkanvekili Efkan Ala tarafından temsil edildi. Görüşme sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık.” dedi ancak görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Dem Parti Cumhur İttifakı Turu

DEM Parti’nin Cumhur İttifakı ile gerçekleştirdiği bu görüşmeler, yeni İmralı sürecinin geleceğine dair önemli ipuçları barındırıyor olabilir.AKP’nin bu süreçte nasıl bir politika izleyeceği ve MHP’nin pozisyonunu nasıl belirleyeceği merak konusu olurken, özellikle Hatimoğulları’nın Öcalan’a yönelik “Sayın” ifadesi, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.

DEM Parti Cumhur İttifakı ile yaptığı bu temaslarla siyasi diyaloglarını güçlendirmeye çalışırken, kamuoyunda bu görüşmelerin içeriği ve sonuçları büyük merak konusu haline gelmiş durumda. Yeni İmralı sürecinin nasıl şekilleneceği, ilerleyen günlerde atılacak adımlarla netleşecek. Dem Parti Cumhur ilişkileri ne kadar gelişecek? sorusu bu süreçte kritik olacak gibi gözüküyor