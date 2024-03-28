Ay yüzeyine sorunlu iniş yapan SLIM’den görüntü geldi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay’a yumuşak iniş gerçekleştiren ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan insansız uzay aracı SLIM’den yeni görüntü elde edildiğini açıkladı.

SLIM’e ilişkin açıklama geldi

Geçtiğimiz ocak ayında Ay’a yumuşak iniş yapan ancak güneş panellerindeki sorun nedeniyle uyku moduna alınan Japonya’nın insansız uzay aracı SLIM’e ilişkin yeni bir açıklama geldi. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, bir süredir sağlıklı iletişim kurulamayan SLIM ile yeniden bağlantı sağlandığı belirtildi. Açıklamada, “Dün gece SLIM ile bağlantı sağladık ve uzay aracının aralıksız 2 geceyi başarılı bir şekilde atlattığını doğruladık” ifadeleri kullanılırken, SLIM’in kamerası tarafından çekilen yeni krater görüntüsü elde edildiği kaydedildi.

Ay’a iniş yaptıktan sonra uyku moduna alındı

Ay yüzeyine ocak ayında başarılı bir şekilde yumuşak iniş gerçekleştiren SLIM, şarj olmasını sağlayan güneş panellerinin yanlış yöne bakması nedeniyle yeniden çalıştırılmak üzere uyku moduna alınmıştı. Güneşin açısının değişmesiyle ocak ayının sonlarında 2 günlüğüne aktif hale gelen SLIM ile son olarak geçen ay bağlantı kurulmuştu.

Japonya‘da kiraz çiçekleri küresel ısınma nedeniyle giderek daha erken açılıyor…

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Japonya’daki en iyi 10 seyahat noktası