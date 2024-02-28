Japonya: Kiraz çiçekleri de küresel ısınmadan etkilendi

Japonya’da kiraz çiçekleri küresel ısınma nedeniyle giderek daha erken açılıyor

Sakura mevsiminde Japonya’yı deneyimlemek istiyorsanız her yıl daha erken başladığını unutmayın. 2024 ve önümüzdeki yıllarda kiraz çiçeklerini kaçırmamanız için işte seyahat süresine dair en önemli bilgiler.

Japonya’da kiraz ağaçları tomurcuklarını açıp pembe çiçek açmaya başlayınca ülkede bahar başlıyor.

Sakura Festivali dünyanın her yerinden turisti Japonya’ya çekiyor. Doğa harikasını kendiniz yaşamak istiyorsanız kiraz çiçeklerinin her zaman daha erken açıldığını unutmamalısınız.

Japan Travel’ın bildirdiğine göre, bölgeye bağlı olarak ünlü sakura çiçeği genellikle Mart ortasından sonuna kadar açmaya başlıyor ve Mayıs başına kadar sürüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle bu durum değişebilir.

Sakura: Çiçekler giderek daha erken açılıyor

Küresel ısınma nedeniyle kiraz ağaçları tomurcuklarını daha erken açmaya başlıyor.

Örneğin Tokyo için 2023’te sezonun Mart ayının sonunda başlaması öngörülüyordu. Bunun yerine ağaçlar tahmin edilenden on gün daha erken çiçek açtı.

BBC Travel’a göre, Nisan ayında kiraz çiçeklerini deneyimlemek için Tokyo’ya gelen gezginleri bir sürpriz bekliyordu.

Kiraz ağaçlarının normalden erken çiçek açması 2023 yılında ilk kez olmadı.

Bilimsel kayıtların başladığı 1953 yılından bu yana en erken çiçeklenme 2020 ve 2021 yıllarında kaydedildi.

Kyoto’daki tarihi belgelere göre bunlar, 812’den bu yana görülen en erken çiçeklenmeydi. BBC Travel, uzmanların bu eğilimin dünyanın “endişe verici bir hızla” ısındığını gösterdiğini söylüyor.

Ve erken sakura çiçeği daha sonraki değişikliklerin habercisidir.

Japonya’nın Mie Üniversitesi İklim ve Ekosistem Dinamiği Profesörü Yoshihiro Tachibana, durumu şöyle açıklıyor:

“Japonya’da mevsimler bir bütün olarak tehlikede. Sera gazları azaltılmazsa, Şubat ayında kiraz çiçeklerinin açması ihtimali var. Dört mevsim de ısınıyor. Ancak ısınma en çok ilkbaharda artar, bu nedenle kiraz çiçeği mevsimi giderek daha erken başlama eğiliminde.”

BBC Travel’a göre bu yılki sakura sezonunun 17 Mart civarında olacağı tahmin ediliyor. Tahminler doğrulanırsa bu bir kez daha şimdiye kadar kaydedilen en erken çiçeklenme zamanı olabilir.

Ancak bunun yalnızca bir tahmin olduğunu unutmayın. Ağaçların ne zaman çiçek açacağına dair tahmin hava şartlarına göre değişebiliyor.

Genel olarak kiraz çiçekleri, Japonya’nın güneyindeki Kyushu ve Şikoku gibi daha sıcak iklim bölgelerinde, dağlık bölgelere veya Tohoku ve Hokkaido’ya göre daha erken başlar.

Japan Travel’ın bildirdiğine göre, örneğin Kagoshima’da (Kyushu bölgesi), 2024’ün ilk çiçeği 25 Mart’ta ve Osaka’da (Kansai bölgesi) 22 Mart’tan itibaren görülecek.

Elbette küresel ısınmadan etkilenen sadece Japonya’daki geleneksel kiraz çiçekleri değil.

Örneğin Mallorca’da ünlü Sóller Vadisi’ndeki portakal hasadı Şubat ayında başladı.

Bu nedenle, tatilde hiçbir şeyi kaçırmamak için, hava durumu ve iklimle ilgili doğa manzaraları öncesinde yerel medyaya ve hava durumu hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

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