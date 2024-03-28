Rusya’daki konser salonu saldırısında can kayıpları artıyor

Rusya’nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından 22 Mart’ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, yaralılardan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 143’e yükseldiğini belirtti.

Rusya’da en kanlı terör saldırısı

Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı “Picnic” rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Saldırıyı düzenleyen 4 terörist dahil toplam 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin “ateşli silah yaralanması” ve “yangından kaynaklanan zehirlenmeler” olduğunu belirtmişti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall konser salonuna terör saldırısı düzenlendi.

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