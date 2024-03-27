Ayhan Bilgen kimseye oy veremeyecek!

Kars’tan belediye başkan adayı olan Ayhan Bilgen, ikametgahı Çankaya’da olduğu için kendine oy veremeyecek.

2019 yerel seçimlerinde HDP’den seçimlere girerek Kars Belediye Başkanlığını kazanan ancak gözaltına alındıktan sonra istifa eden Ayhan Bilgen, bu seçimlerde Kars’tan bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Ancak Ses Partisi Genel Başkanı Bilgen, ikametgahı Ankara’nın Çankaya ilçesinde olduğu için kendine oy veremeyecek.

Aday olduğu için seçim günü Kars’ta bulunması gereken Bilgen, Ankara Çankaya Timur İlköğretim Okulu 3040 no’lu sandıkta haliyle oy kullanamayacak.

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