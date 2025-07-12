BM açıkladı: Gazze’de gıda dağıtım noktalarında 798 sivil öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Gazze‘de yardım arayan sivillere yönelik saldırılarda bilanço ağırlaştı. 7 Temmuz itibarıyla 798 kişinin öldüğü belirtilirken, bu ölümlerin 615’inin doğrudan Gıda Yardım Vakfı (GHF) çevresinde gerçekleştiği kaydedildi. İsrail’in BM yardım sistemine alternatif olarak kurduğu GHF, insan hakları örgütleri tarafından “insani tarafsızlık ilkesinin ihlali” ve “savaş suçlarına ortaklık” suçlamalarıyla eleştiriliyor.

BM: GHF etrafı ölüm noktalarına dönüştü

Cenevre’de basın mensuplarına konuşan BM sözcüsü Ravina Shamdasani, “7 Temmuz’a kadar GHF yakınlarında 615, yardım konvoyları güzergâhlarında ise 183 ölüm tespit edildi” dedi. İsrail’in “Hamas yardımları çalıyor” iddiasıyla oluşturduğu GHF sisteminde şu anda sadece dört dağıtım noktası var. Bu noktalar, Amerikan paralı askerleri tarafından kontrol ediliyor.

GHF suçlamaları reddetti, sorumluluğu İsrail’e attı

GHF, BM’nin açıklamasını “yanıltıcı ve asılsız” olarak nitelendirdi. Vakıf, ölümlerin kendi sahalarında değil, yardım almak isteyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşandığını iddia etti. Ancak sahadan gelen bilgiler, yardım kuyruklarının her gün hedef alındığını ve insanlar arasında büyük korku yarattığını ortaya koyuyor.

Gazze’de açlık krizinde dramatik artış

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze’de son iki ayda ciddi bir yetersiz beslenme artışı yaşandığını ve bu durumun daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığını açıkladı. Gazze kentindeki klinikte malnütrisyon vakalarının neredeyse dört katına çıktığı bildirildi.

Rafah’ta kan döküldü, hastaneler doldu taştı

Cuma günü Refah’ta yardım bekleyen kalabalığa açılan ateş sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 60’tan fazla kişi yaralandı. Gece boyunca süren hava saldırılarında ise kuzey Gazze’de aralarında okul olarak kullanılan bir sığınağın da bulunduğu noktalarda en az 15 kişi öldü. Nasser Hastanesi çocuk servis şefi Dr. Ahmad el-Farra, “Yine bir katliam gecesi yaşandı. Malzeme eksikliği, aşırı kalabalık ve doktor sayısının yetersizliği hastaneyi felç etti” dedi.

Yakıt tükeniyor, hastane kapatılabilir

İsrail tanklarının gece boyunca hastane çevresinde konuşlandığı ve bölgeye gaz bombaları atıldığı belirtilirken, hastanede yakıtın yalnızca 48 saat yeteceği bildirildi. Farra, “Klimalar kapatıldı, içerisi kavruluyor. Dışarıda çadır kentler bombalanıyor. İçeriye gelen yaralılar arasında kurşun yarası olan çok kişi var” dedi.

Trump: “Ateşkes yakın” ama halk inanmıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Washington ziyaretinde yaptığı açıklamada ateşkesin “birkaç gün içinde” sağlanabileceğini söyledi. Ancak Katar arabulucuları sürecin hala zor olduğunu, Hamas’ın yeniden saldırı ihtimaline karşı garantiler istediğini, İsrail’in ise Hamas’ı tamamen Gazze’den çıkarmadan ateşkesi kabul etmeye yanaşmadığını aktardı.

Zorla tahliye planına sert tepki

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Gazze’nin güneyinde “insani şehir” kurulması önerisi ise BM yetkililerince “insanlığa karşı suç planı” olarak nitelendirildi. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, bu tür bir planın zorla yerinden etmeyi kalıcı hâle getireceğini ve mevcut krizi daha da ağırlaştıracağını belirtti.

Çatışmanın bilançosu ağırlaşıyor

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişi ölmüş, 250 rehine alınmıştı. O günden bu yana Gazze’de İsrail’in yürüttüğü askeri operasyonlarda ölenlerin sayısı 57 bini aştı. Savaşın sonu hâlâ görünmezken, halk “ateşkes yalanı” karşısında umudunu yitiriyor.

