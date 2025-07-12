Trump’tan AB ve Meksika’ya gümrük darbesi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’dan ithal edilen tüm ürünlere %30 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Karar, Trump’ın söz konusu ülke liderlerine yazdığı mektuplarla kamuoyuna duyuruldu. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan tarife kararı, son dönemde normalleşme sinyalleri veren AB-ABD ilişkilerini yeniden gerilim hattına sürükledi.

Avrupa’ya açık mesaj: ABD’de üretirseniz muaf olursunuz

Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektubunda, tarifelerin yalnızca Avrupa’daki üretim için geçerli olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği ya da içindeki şirketler ABD sınırları içinde üretim yaparsa bu tarifeler geçerli olmayacak” dedi. Trump ayrıca, olası bir misilleme durumunda AB’nin uygulayacağı ek tarife oranının üzerine ilave yaptırımlar ekleneceği tehdidinde bulundu.

Trump: Yardım ediyorsunuz ama yetmiyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’a hitaben yazdığı mektupta Trump, sınır güvenliği konusunda Meksika’nın katkılarını kabul ettiğini ancak yeterli bulmadığını ifade etti. “Meksika bana sınırı korumakta yardımcı oluyor AMA yaptıkları yeterli değil” ifadelerini kullanan Trump, yeni tarifelerin bu bağlamda hayata geçirildiğini belirtti.

Von der Leyen: Karşılık veririz

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın kararını eleştirerek, “%30 tarife kararı, iki kıta arasında hayati öneme sahip tedarik zincirlerini bozacak. Bu durum hem işletmelere hem de tüketicilere zarar verecek” dedi. Von der Leyen, tarafların 1 Ağustos’a kadar bir uzlaşma sağlayabilmesi için görüşmelere açık olduklarını da sözlerine ekledi: “AB çıkarlarını korumak için orantılı karşı önlemler almaya hazırız.”

Ticarette küresel dalga: 23 ülkeye daha mektup gitti

Trump yönetimi, yalnızca AB ve Meksika’yı değil, Kanada, Japonya ve Brezilya da dahil olmak üzere toplamda 23 ülkeye benzer mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda ithalata %20 ila %50 arasında değişen yeni tarifeler uygulanacağı belirtildi. Başkan Trump, bu hamleleri “daha dengeli ve karşılıklı” bir küresel ticaret düzeni kurma çabası olarak tanımladı.

Tüm gözler 1 Ağustos’ta

Trump, 2 Nisan’da yaptığı “özgürlük günü” duyurusuyla dünya genelindeki ithalat ürünlerine %10 ve bazı ülkelere daha yüksek oranlarda tarifeler getirmiş, ancak bu kararını bir hafta sonra 90 günlüğüne askıya almıştı. Bu süreçte yalnızca Birleşik Krallık ve Vietnam’la ön anlaşmalar sağlanabildi. Yeni tarifelerin devreye gireceği tarih olarak belirlenen 1 Ağustos, küresel ticaret açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

