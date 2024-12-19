Bulgar araçlarına dezenfeksiyon ücreti!

Bulgaristan’ın Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan araçlardan “dezenfeksiyon ücreti” adı altında 7 leva (yaklaşık 110 TL) almasının ardından Türkiye de “tam mütekabiliyet” ilkesini devreye soktu. Buna göre, Türkiye sınır kapılarından geçen Bulgaristan plakalı araçlardan 80 TL, 3,5 ton üzerindeki araçlardan ise 160 TL dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı.

Türkiye’den “Tam Mütekabiliyet” adımı

Bulgaristan’ın 2009 yılında başlattığı ve zaman zaman kaldırılıp tekrar uygulamaya soktuğu dezenfeksiyon ücreti uygulaması, 2023 yılında geçici olarak durdurulmuştu. Ancak, Bulgaristan’ın dezenfeksiyon ücretini yeniden devreye almasıyla birlikte, Türkiye de aynı yöntemi uygulamaya başladı.

Anadolu Ajansı (AA), Edirne’deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçen Bulgaristan plakalı araçlardan “tam mütekabiliyet” esasına göre dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandığını duyurdu. AA’nın haberine göre, bu uygulama, Bulgaristan’ın Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlattığı dezenfeksiyon ücretine bir karşılık olarak yürürlüğe girdi.

Ücretlendirme Detayları

Binek Araçlar: 80 TL

3,5 Ton Üzeri Ticari Araçlar: 160 TL

Bu ücretlerin, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapan tüm Bulgaristan plakalı araçlara uygulanacağı belirtildi.

2024 yılının tatil dönemi 20 Aralık – 2 Ocak arasında 10 günden fazla sürecek. Bu süreçte, 100 binden fazla Bulgaristan vatandaşı yurtdışında bayram tatili yapacak. Bulgaristan’ı ziyaret eden yabancı turistlerin ise %75’i 4 ve 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor.

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