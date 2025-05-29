Bulgaristan-Türkiye ortak operasyonu sonuç verdi

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı “Kriminal Polis” Dairesi Başkanı Angel Papalezov’un açıklamalarına göre, Türkiye’den Sırbistan’a uzanan sözde “Balkan rotası” üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasal süreç kapsamında, zanlılar hakkında soruşturma açıldı.

Türkiye ve Bulgaristan güvenlik güçlerinin koordineli operasyonu

Operasyon, Bulgaristan ve Türkiye güvenlik birimlerinin yakın işbirliğiyle gerçekleştirildi. İstihbarat ve organize suç birimlerinin koordineli çalışması sayesinde düzenlenen baskınlarla, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine aktif katılan iki şüpheli yakalandı. Bu kişilerin, Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri Türkiye’den yasa dışı yollarla sınırdan geçirdiği tespit edildi.

100’den fazla araçlık kaçakçılık ağı

Gözaltına alınan zanlıların, Bulgaristan’dan Türkiye’ye kadar uzanan güzergâhta 100’ün üzerinde araçla insan kaçakçılığı organizasyonunu desteklediği öğrenildi. Yetkililer, şüphelilerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri yasa dışı faaliyetleri itiraf ettiklerini, bu itirafların soruşturmada kritik delil niteliği taşıdığını belirtti.

Uluslararası iş birliği vurgusu

Yetkililer, bu operasyonun yalnızca insan kaçakçılığına değil, aynı zamanda bölgedeki sınır güvenliğini tehdit eden organize suç ağlarına karşı verilen mücadelede de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Soruşturmanın devam ettiğini ve benzer kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonların süreceği bilgisi paylaşıldı.

