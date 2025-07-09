Bulgaristan Euro’ya geçiyor

Avrupa Birliği maliye bakanları, Bulgaristan’ın Euro’ya geçiş sürecindeki son onayı verdi. 19 yıllık AB üyeliğinin ardından ülke, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen Euro Bölgesi’ne dahil olacak. Leva’nın sabit kurdan Euro’ya çevrileceği sistemin hazırlıkları sürerken, ülkede kamuoyunun yarısı geçişe kuşkuyla yaklaşıyor.

Sabit kur korunacak: 1 Euro = 1,95583 Leva

Avrupa Komisyonu’nun Haziran ayındaki olumlu değerlendirmesinin ardından Euro Bölgesi üyeliği resmiyet kazandı. Leva’nın Euro karşısındaki değeri, 1990’lardan bu yana uygulanan sabit kura göre 1,95583 olarak belirlendi. Euro, Bulgaristan’da 1 Ocak’tan itibaren yasal para birimi olacak.

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov: Tarihi bir an

AB maliye bakanları toplantısının ardından konuşan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, “Başardık! Bu tarihî geçişin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlara ve ortaklarımıza teşekkür ederim” dedi. Jelyazkov, hükümetin, geçişin tüm vatandaşların yararına olacak şekilde yönetileceği konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

“Euro sadece bir para birimi değil”

AB Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ise, “Euro Bölgesi’ne katılmak sadece Leva’nın yerine Euro koymak değil. Bu, Bulgaristan için Avrupa’nın merkezinde daha aydınlık ve müreffeh bir gelecek anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

Yıllar süren hazırlık, seçim krizleriyle gölgelendi

6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan, AB’nin kişi başı gelir bakımından en yoksul üyesi. Euro hazırlıkları uzun süredir sürerken, ülke aynı zamanda son üç yılda yedi genel seçim yaşadı. 2024 Nisan – 2025 Nisan döneminde kaydedilen ortalama yüzde 2,7’lik enflasyon oranı, Euro kriterlerini tutturmada belirleyici oldu.

Sokakta ve siyasette Euro karşıtlığı

Euro geçişi, Bulgar kamuoyunda geniş bir mutabakatla karşılanmadı. Anketlere göre halkın yarısı Euro’ya şüpheyle bakıyor. Sofya başta olmak üzere birçok kentte vatandaşlar Leva’nın korunması için gösteriler düzenliyor. Bazı protestocular Cumhurbaşkanlığı ve Merkez Bankası önünde sembolik çadırlar kurdu.

Aşırı sağcı muhalefet partileri de Euro karşıtı söylemleriyle destek toplamaya çalışıyor. Eleştirilerin merkezinde, ortak para biriminin fiyatları artıracağı ve halkın alım gücünü zayıflatacağı endişesi yer alıyor.

Euro Bölgesi’nde 21’inci ülke olacak

Bulgaristan, Euro Bölgesi’ne katılan son ülke olacak. 2002’de 12 ülkeyle kurulan Euro Bölgesi’ne daha sonra Slovenya, Kıbrıs, Malta, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya ve son olarak 2023’te Hırvatistan dahil olmuştu. Bulgaristan’la birlikte Euro kullanan ülke sayısı 21’e yükselecek.

Henüz Euro’ya geçmeyen 6 AB ülkesi ise İsveç, Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Danimarka.

