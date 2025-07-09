Trump’tan Ukrayna’ya Patriot U dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik tepkisini açık bir dille dile getirerek Ukrayna’ya yeni Patriot füze sevkiyatı yapılacağını duyurdu. Teslimatın, birkaç gün önce Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından yeniden başlatılması, Kiev yönetimince memnuniyetle karşılansa da “minik” olarak nitelendirilen füze sayısı, hava savunma açısından yetersiz bulundu.

Trump’tan Putin’e çıkış

Trump, Salı günü Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Putin hakkında sert ifadeler kullandı: “Putin bize bolca saçmalık fırlatıyor. Her zaman çok nazik davranıyor ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor.”

ABD Başkanı, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu söylerken, “Daha fazla silah göndereceğiz. Kendilerini savunabilmeleri gerek. Şu an çok ağır saldırılar altındalar” dedi.

10 Patriot füzesi gönderildi, Kiev tepki gösterdi

Axios’un haberine göre Trump yönetimi, geçen hafta Polonya-Ukrayna sınırında bekletilen 30 füzelik sevkiyatın yalnızca 10’unu yola çıkardı. Geriye kalan 20 füze için ise ek tedarik kanallarının araştırıldığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, açıklamasında teslimat için henüz resmi bilgilendirme almadıklarını ve bu tür yardımlarda “istikrar, devamlılık ve öngörülebilirlik” beklentisi içinde olduklarını belirtti. Gönderilen sayının “yetersiz” olduğunu kaydeden yetkililer, sistemlerin sadece tek bir yoğun gece saldırısını püskürtebileceğini ifade etti.

Pentagon önce durdurdu, sonra Trump devreye girdi

Geçen hafta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’un stoklarının azaldığını öne sürerek Patriot füze ve hassas mühimmat sevkiyatını durdurmuştu. Karar, hem Kiev yönetiminde hem de Kongre’de tepkiyle karşılanmıştı.

Trump’ın Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası karar tersine çevrildi. Zelenski, bu görüşmenin “şimdiye kadarki en olumlu konuşmaları” olduğunu söyledi.

Kiev’de Patriot alarmı: Bugün 10, yarın belki 20

Ukrayna Stratejik Sanayiler Bakanlığı Danışmanı Yuriy Sak, ABD’nin desteği için minnettarlık ifade etse de gönderilen füze sayısını “önemsiz” bulduklarını vurguladı: “Bugün 10, yarın belki 20. Ama şehirlerimizi korumaya yetmiyor.”

Ukrayna’nın şu anda sekiz adet Patriot bataryasına sahip olduğu, her bir bataryanın maliyetinin 1 milyar doları aştığı ifade edildi. Sistemin etkili çalışabilmesi için sürekli mühimmat takviyesine ihtiyaç duyuluyor.

Rusya, Kiev’i vururken Beyaz Saray’da pazarlık

Trump’ın silah desteği kararı, 4 Temmuz gecesi Rusya’nın Kiev’e düzenlediği ve 550’den fazla drone ile balistik füzenin kullanıldığı yedi saatlik saldırının ardından geldi. Ukrayna yetkilileri, ellerindeki mevcut stoklarla böyle bir saldırıya yalnızca bir kez daha karşı koyabileceklerini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın doğrudan talimatıyla “ek savunma sistemlerinin” Ukrayna’ya gönderileceğini açıkladı. Ancak ABD’nin kendi askeri planları için gerekli Patriot stokunun yüzde 25’e kadar düştüğü belirtiliyor.

Avrupa baskısı: Almanya’dan al, gönder

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’den Patriot satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi teklif ettiği, ancak Trump’ın “Kendi bataryanızı verin” yanıtını verdiği öne sürüldü. Axios’un haberine göre, Trump ayrıca ABD-Avrupa ortak maliyet paylaşımı önerisinde bulundu.

Zelenski: Hedefimiz hava savunmasını güçlendirmek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Roma’da düzenlenecek uluslararası yardım zirvesine katılacak. Zirve öncesi yaptığı açıklamada, hava savunması alanında üretim hatlarının doldurulması için adımlar atıldığını belirtti. “Hava savunması, hava savunması, hava savunması… Bugün için en büyük önceliğimiz bu” dedi.

