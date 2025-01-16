AP Milletvekilleri Elon Musk’ı Genel Kurula Davet Etmek İstiyor

Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) 43 milletvekili, ABD’li iş insanı Elon Musk’ı AP Genel Kurulu’na davet etmek için AP Başkanı Roberta Metsola’ya ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, Musk’ın yenilikçi başarıları ve vizyonunun Avrupa Birliği’nin uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak için ilham kaynağı olabileceği vurgulandı.

“Musk, AB’ye İlham Verebilir”

Milletvekilleri, davetin Avrupa Birliği’ni yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getirme çabalarına katkı sağlayacağını savundu. Mektupta, “Elon Musk’ın çığır açan başarıları ve ileri görüşlü vizyonu, Avrupa’nın yenilikçi potansiyelini artırma ve geleceğin teknolojilerine yön verme konusunda önemli fikirler sunabilir,” ifadeleri yer aldı.

Aşırı Sağcı İmzalar Dikkat Çekti

Mektuba imza atan 43 milletvekilinin çoğunlukla aşırı sağcı gruplara mensup olması dikkat çekti. Bu durum, davet mektubuna yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Musk’ın son dönemde aşırı sağcı çevrelerle kurduğu yakın ilişki, AP içinde farklı görüşleri de beraberinde getirdi.

Musk ve Avrupa’daki Aşırı Sağ Bağlantıları

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yönetiminde de yer alacak olan Musk, son günlerde Avrupa’daki aşırı sağcı çevrelere verdiği destekle gündeme geldi. Özellikle, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD’nin eş başkanı Alice Weidel ile yaptığı canlı yayın, Avrupalı liderlerin tepkisini çekti.

Bazı AP milletvekilleri, Musk’ı sosyal medya paylaşımlarında aşırı sağcı söylemleri öne çıkarmakla suçlayarak, Avrupa Birliği’ni bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Avrupalı liderler ise Musk’ın bu tür girişimlerinin, Avrupa ülkelerinin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini savundu.

AP’de Tartışmalar Sürüyor

Musk’ın Genel Kurul’a davet edilmesi önerisi, AP içinde farklı görüşlerin çatışmasına neden olmuş durumda. Bir grup, Musk’ın başarılarının Avrupa’nın teknolojik geleceğine katkı sağlayabileceğini düşünürken, bir diğer grup ise aşırı sağcı çevrelere verdiği desteğin, bu daveti tartışmalı hale getirdiğini savunuyor.

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