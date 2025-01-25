Bulgaristan’dan Umman Sultanlığına teşekkür ziyareti

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, “Galaxy Leader” gemisinde rehin tutulan iki Bulgar denizcinin serbest bırakılması ardından Umman Sultanlığına resmi bir çalışma ziyareti yaptı. Georgiev, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid Albusayit ile yaptığı görüşmede, Bulgar hükümeti adına teşekkürlerini iletti ve Umman’ın bu süreçteki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Bnr’nin haberine göre Bakan Georgiev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a özel resmi davet mektubunu iletti. Ayrıca, Bulgaristan’a katkılarından dolayı teşekkür etmek amacıyla Umman Dışişleri Bakanına “Altın Defne Dalı” ödülünü sundu. Georgiev, Ummanlı mevkidaşını da Sofya’ya davet ederek iş birliğinin güçlendirilmesi için çağrıda bulundu.

Bulgaristan Tarım Bakanı Georgi Tahov, 2025 yılı doğrudan ödeme kampanyasının zamanında başlayacağını ve fonların çiftçilere zamanında aktarılacağını duyurdu.

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