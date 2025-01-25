British Museum’da skandal: Güvenlik sistemi çöktü

British Museum yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce işten çıkarılan bir personel müzeye izinsiz bir şekilde giriş yaptı. Şüphelinin, müzenin güvenlik ve bilgi işlem (IT) sistemlerini devre dışı bıraktığı ve bu süreçte müzeye ciddi zararlar verdiği iddia edildi. İzinsiz giriş sırasında alarm sistemlerinin devreye girmesiyle güvenlik görevlileri hızla harekete geçti. Şüpheli, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sistemler Ne Kadar Etkilendi?

Müze yetkilileri, olayın ardından sistemlerin zarar görme derecesini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, müzenin güvenlik kameraları ve bilgi işlem sistemlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı ve bu durumun müzenin operasyonlarını etkilediği bildirildi.

Güvenlik Protokolleri Gözden Geçiriliyor

Olay, British Museum’un güvenlik protokollerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Yetkililer, hem fiziksel güvenlik önlemlerinin hem de siber güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Müzeden yapılan açıklamada, “Güvenlik ihlalini ciddiyetle ele alıyoruz. Sistemlerin tam güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir gözden geçirme sürecine başladık,” denildi.

Eski Çalışanın Motivasyonu Araştırılıyor

Şüphelinin motivasyonları ve saldırının nedenleri henüz netlik kazanmadı. Ancak yetkililer, işten çıkarılma süreciyle bu girişim arasında bir bağ olabileceği üzerinde duruyor. Polis soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, saldırganın kimliği ve daha önceki iş geçmişine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmadı.

British Museum’da Daha Önceki Sorunlar

Bu olay, British Museum’un güvenlik sorunlarıyla ilk kez gündeme gelişi değil. Daha önce de müzeye ait bazı eserlerin kaybolduğu veya hasar gördüğü rapor edilmişti. Ancak bu kez yaşanan durum, müzenin güvenlik ve teknoloji altyapısında ciddi açıkların olabileceğini gösteriyor.

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