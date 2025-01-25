Konya’da 4 katlı bina çöktü!

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde dün akşam 4 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, enkaz alanında büyük bir özveriyle çalışıyor.

Konya’da 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ne yazık ki bir kişinin enkazdan cansız bedeni çıkarıldı. Ekipler, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalarda teknik ekipmanların yanı sıra arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Enkazdan çıkarılan ilk kişiye ulaşma anı itfaiye ekiplerinin cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye erinin “Tuttum elini.” diyerek sevindiği anlar görüntülere yansıdı. Kurtarılan kişinin “Teşekkürler kardeşim.” sözlerine itfaiye erinin “Merhaba dostum, maşallah, Allah’ın izniyle bendesin, çok iyi.” ifadeleriyle karşılık verdiği görüldü.

4 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Uzman bilirkişi heyeti ve savcılar eşliğinde detaylı incelemeler devam ediyor.

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bir servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Aksu (51), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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