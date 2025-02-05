Bulgaristan’da kuş gribi alarmı: 80 bin tavuk itlaf edilecek

Bulgaristan’ın Asenovgrad kentindeki bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 80 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, itlaf işlemlerinin hayvanların acı çekmeden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bölgedeki kanatlı hayvanlar gözlem altında

Yetkililer, virüsün yayılmasını engellemek için çiftlik çevresinde 3 kilometrelik bir koruma bölgesi oluşturdu. Bu bölgeye Asenovgrad, Boyantsi ve Mominsko köyleri dahil edildi.

Ayrıca, kuş gribinin tespit edildiği noktaya 10 kilometre mesafedeki 15’ten fazla köy gözlem altına alındı. Krumovo, Yagodovo, Sadovo, Kuklen, Bolyartsi, Katunitsa, Karacovo, Koçevo, Ruen, İzbegli, Kozanovo, Stoevo, Zlatovrah, Muldava ve Lyaskovo köylerinde bulunan kanatlı hayvanlar için sıkı denetimler uygulanacak.

Hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler alınıyor

Gıda Güvenliği Ajansı, bölgedeki çiftlik sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, veteriner ekiplerin sıkı kontroller gerçekleştireceğini belirtti. Kuş gribi, hem hayvancılık sektörü hem de insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu için hastalığın erken tespit edilmesi ve hızla önlem alınması büyük önem taşıyor.



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