Cenevre’de barış arayışı! ABD ve Ukrayna ilerleme bildirdi

Üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililer, Cenevre’de yapılan görüşmelerin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya dönük “ilerleme” sağladığını duyurdu ancak ABD’nin barış planının nasıl şekillendiğine dair ayrıntı paylaşmadı. Washington’ın birçok Avrupa müttefiki ise planın Moskova’ya fazla taviz verdiği gerekçesiyle endişeli.

“En verimli günlerden biri”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cenevre’deki temasları “çok değerli” olarak nitelendirerek uzun zamandır ilk kez bu kadar yapıcı bir gün geçirdiklerini söyledi.

“Bir şeyleri sonuçlandırabileceğimiz konusunda iyimserim” diyen Rubio, planın ayrıntılarına girmekten kaçındı ve Trump’ın perşembe için koyduğu yanıt süresinin gerektiğinde esneyebileceğini ifade etti.

Tartışmalı 28 maddelik plan

ABD’nin hazırladığı 28 maddelik barış taslağı, Kiev ve birçok Avrupa başkentinde alarm yaratmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, taslağın ülkesini “egemenliğini savunmak ile ABD desteğini kaybetmek” arasında seçim yapmak zorunda bırakabileceğini söylemişti.

Planın geniş toprak tavizleri dahil Rusya’nın birçok talebine uyumlu olduğu eleştirileri büyüyor. Hatta bazı ABD senatörleri, taslağın aslında “Rusya’nın istek listesi” olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı “açıkça yanlış” diye nitelendirdi.

Kiev: Adil ve kalıcı barış için ilerliyoruz

Ukrayna heyetinin başındaki Andrii Yermak, görüşmelerde “çok iyi ilerleme” sağlandığını belirtti. Zelenskiy de ABD’nin Ukrayna’nın önceliklerini dikkate alan unsurları değerlendirdiğini ve “Önemli olan Rusya’nın başlattığı bu savaşı durdurmak ve bir daha alevlenmesini engellemek” dedi.

Kaygılar sürüyor

Fransa’nın Savunma Bakan Yardımcısı Alice Rufo, planın Ukrayna ordusuna yönelik kısıtlamalarını “egemenliğe müdahale” olarak değerlendirdi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz de Trump’a, “Ukrayna’nın egemenliğinin tehlikeye atılamayacağını” ilettiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise planın gerçek sahibinin kim olduğunun netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Washington-Kiev görüşmeleri öncesi diplomasi trafiği

Ukrayna heyeti, ABD ile görüşmeden önce İngiltere, Fransa ve Almanya ulusal güvenlik danışmanlarıyla da bir araya geldi. Avrupa ülkeleri, taslağın yeniden şekillendirilmesi için Kiev ile birlikte hareket ediyor.

Trump ve Zelenski’den karşılıklı mesajlar

Trump, sosyal medyada Ukrayna’nın “yeterince minnet göstermediğini” iddia ederken, Zelenskiy ABD’ye ve Trump’a “kişisel teşekkür” mesajı gönderdi.

Zelenski, “Asıl hedef savaşın tamamen durdurulması ve bir daha asla başlamamasıdır.” dedi.

Türkiye’den yeni diplomatik adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Erdoğan, Ukrayna tahılının Karadeniz’den güvenli geçişini sağlayan 2022 tarihli anlaşmanın yeniden canlandırılması için temas yürüteceklerini söyledi:

“Barışın yolunu açmaya çalıştık, kısmen başarılı olduk. Yarın Putin’le bunu yeniden ele alacağım.”

