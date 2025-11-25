Bakan Ersoy’dan Ayasofya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da düzenlenen ‘Zamanın İzleri–Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması’ ödül töreninde yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün yüzlerce yıllık dayanışma mirasını bugüne taşımaya devam ettiklerini söyledi. Ecdat yadigârı eserlerin korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sürdürülen teknik ve bilimsel çalışmaların, yapının tarihindeki en geniş kapsamlı restorasyon sürecine dönüştüğünü belirtti.

Ayasofya’da geniş kapsamlı restorasyon dönemi

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumuyla yeniden ibadete açılan Ayasofya’da, Mimar Sinan’dan bu yana görülmemiş ölçekte bir restorasyonun devreye alındığını söyledi. Külliyenin tüm bölümlerinde yürütülen çalışmaların hem koruma hem de güçlendirme odaklı planlandığını ifade etti.

Mühendislik, bilim ve sanat birlikte çalışıyor

Ayasofya’daki teknik süreçlerin Prof. Dr. Can Binan, Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Güleç, Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ve Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten’in yer aldığı bilim heyeti tarafından yürütüldüğünü belirten Ersoy, kubbe kurşun kaplamalarının yenilenmesi, minare ve dış cephe onarımları ile mozaiklerin korunmasına yönelik çelik konstrüksiyonun 43,5 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi. Zemini koruyan çok katmanlı sistemin de tarihi dokuya zarar vermeden uygulandığını aktardı. Çalışmalar, ibadet düzenini aksatmamak için yatsıdan sabah namazına kadar sürüyor.

Vakıf kültürüne katkı ve fotoğraf sanatına vurgu

Konuşmasının devamında vakıf geleneğinin insana, doğaya ve topluma yönelik tarihi sorumluluğunu hatırlatan Ersoy, yarışmada yer alan fotoğrafların bu mirası güçlü bir görsel hafızayla geleceğe taşıdığını belirtti. Fotoğrafın yalnızca bir görüntü değil, duygu ve hikâye taşıyan bir sanat olduğunu vurguladı.

Yarışmanın kazananları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yarışmanın bu yıl hem dijital fotoğrafçılık hem de ilk kez düzenlenen mobil fotoğrafçılık kategorilerinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs ve Balkanlar’dan gelen iki bini aşkın fotoğrafın vakıf medeniyetinin geniş coğrafyalara yayılan değerini ortaya koyduğunu aktardı.

Dijital fotoğraf kategorisinde Fatih Sultan Mehmet Han birincilik, Mimar Sinan ikincilik, Bezmialem Valide Sultan üçüncülük ödüllerini aldı.

Mobil Fotoğrafçılık kategorisinde ise Fahrettin Türkan Paşa, İzzet Keribar ve Coşkun Aral özel ödülleri sahiplerini buldu.

Program, ödüllerin Bakan Ersoy tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

