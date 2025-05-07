DünyaEn Son HaberlerTürkiye

Ciddi tehlike! Başımıza uzay aracı düşebilir

Sovyetler Birliği'nin 1972 yılında fırlattığı Cosmos-482, yörüngeye takıldıktan 53 yıl sonra dünyaya düşecek. 485 kilogram ağırlığındaki uzay aracının düşme riskinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor

NationalTurk NL07/05/2025
10 1 dakika okuma süresi
Sovyetler Birliği'nin 1972 yılında fırlattığı Cosmos-482, yörüngeye takıldıktan 53 yıl sonra dünyaya düşecek. 485 kilogram ağırlığındaki uzay aracının düşme riskinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor
WTS ile Ayın Fırsatları

Dünya ve ülkemiz ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya.

İçerik gizle
1 53 yıl önce Sovyetler Birliği göndermişti
2 Türkiye de riskli ülkeler arasında
3 İçerisinde patlayıcı ve zehir var
4 10 Mayıs sabahı saat 9:51’de

53 yıl önce Sovyetler Birliği göndermişti

Sovyetler Birliği‘nin 1972 yılında Venüs’e ulaşması amacıyla uzaya fırlattığı gezegenler arası araç dünyaya düşecek.

Fırlatıldıktan sonra yaşanan kaza sonrası dünyanın yörüngesine takılan araç bilim adamları tarafından “Uyuyan hayalet olarak” nitelendiriliyor.

Türkiye de riskli ülkeler arasında

Cosmos-482 adlı aracın, kontrolden çıkmasının ardından ilk başta Rusya olmak üzere, Türkiye, Suriye, Mısır ve Azerbaycan’a düşme riski bulunuyor.

İçerisinde patlayıcı ve zehir var

495 kilogram ağırlığındaki uzay aracı paraşütünün açılması durumunda güvenli bir iniş yapma olasılığı ise düşük olsa da var.

Araçta hidrazin, patlayıcı ve zehirli maddelerin bulunması da endişe yaratan etkenlerden biri.

10 Mayıs sabahı saat 9:51’de

Uzay aracının, 10 Mayıs sabahı TSİ 9:51’de atmosfere gireceği tahmin edilirken düşeceği bölge yörünge parametrelerinin belirsizliği nedeniyle bilinmiyor.
Kimi bilim çevrelerine göre ise düşme zamanı 8-14 Mayıs olarak tahmin edilen araç, 50 yıldan fazla yörüngede dönerken dünyanın çekim kuvveti nedeniyle atmosfere doğal giriş yapacak.

Bağlantılar
NationalTurk NL07/05/2025
10 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu