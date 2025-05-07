Ciddi tehlike! Başımıza uzay aracı düşebilir
Sovyetler Birliği'nin 1972 yılında fırlattığı Cosmos-482, yörüngeye takıldıktan 53 yıl sonra dünyaya düşecek. 485 kilogram ağırlığındaki uzay aracının düşme riskinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor
Dünya ve ülkemiz ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya.
53 yıl önce Sovyetler Birliği göndermişti
Sovyetler Birliği‘nin 1972 yılında Venüs’e ulaşması amacıyla uzaya fırlattığı gezegenler arası araç dünyaya düşecek.
Fırlatıldıktan sonra yaşanan kaza sonrası dünyanın yörüngesine takılan araç bilim adamları tarafından “Uyuyan hayalet olarak” nitelendiriliyor.
Türkiye de riskli ülkeler arasında
Cosmos-482 adlı aracın, kontrolden çıkmasının ardından ilk başta Rusya olmak üzere, Türkiye, Suriye, Mısır ve Azerbaycan’a düşme riski bulunuyor.
İçerisinde patlayıcı ve zehir var
495 kilogram ağırlığındaki uzay aracı paraşütünün açılması durumunda güvenli bir iniş yapma olasılığı ise düşük olsa da var.
Araçta hidrazin, patlayıcı ve zehirli maddelerin bulunması da endişe yaratan etkenlerden biri.
10 Mayıs sabahı saat 9:51’de
Uzay aracının, 10 Mayıs sabahı TSİ 9:51’de atmosfere gireceği tahmin edilirken düşeceği bölge yörünge parametrelerinin belirsizliği nedeniyle bilinmiyor.
Kimi bilim çevrelerine göre ise düşme zamanı 8-14 Mayıs olarak tahmin edilen araç, 50 yıldan fazla yörüngede dönerken dünyanın çekim kuvveti nedeniyle atmosfere doğal giriş yapacak.