Hindistan’dan Pakistan’a füze saldırısı

Hindistan ordusu, çarşamba günü sabah saatlerinde Pakistan kontrolündeki Keşmir ve Pencap bölgelerine füze saldırısı düzenledi. Hindistan Savunma Bakanlığı, saldırıların geçtiğimiz ay Keşmir’in Hindistan denetimindeki kısmında turistleri hedef alan saldırının ardından geldiğini açıkladı. Yeni Delhi, bu saldırının arkasında Pakistan destekli militanların olduğunu öne sürüyor.

Pakistan’da 34 kişi hayatını kaybetti

Pakistan ordusuna göre, Hindistan’ın altı ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı. Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Aynı saatlerde Pakistan tarafından açılan topçu ateşiyle Hindistan kontrolündeki Keşmir’de 8 sivilin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan: Savaş ilanıdır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıları “savaş eylemi” olarak nitelendirdi. “Bu saldırılara karşılık vermek Pakistan’ın en doğal hakkıdır ve bu yanıt verilmektedir” diyen Şerif, uluslararası toplumu da Hindistan’ın eylemlerine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise yaptığı açıklamada, en az beş Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bazı Hint askerlerinin esir alındığını belirtti.

Hindistan’ın Pencap eyaletinde belirsizlik sürüyor

Hindistan’ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bir tarım arazisine düşen üçüncü uçakla ilgili konuşan bir polis yetkilisi, detay vermekten kaçındı. Kazanın saldırı sonrası gerçekleşip gerçekleşmediği ise belirsizliğini koruyor.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, tarafları “azami askeri itidale” çağırdı. Japonya, bölgedeki gerginliğin topyekûn bir çatışmaya dönüşmemesi için tarafların sorumlu davranması gerektiğini vurgularken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “şiddetin bir an önce sona ermesi” temennisinde bulundu.

Çin, Hindistan’ın operasyonunu “üzüntüyle karşıladıklarını” belirtirken, İsrail’in Hindistan Büyükelçisi Reuven Azar ise Hindistan’ın “kendini savunma hakkını” desteklediklerini ifade etti.

Saldırının nedeni: 22 Nisan’daki Keşmir katliamı

Hindistan’a göre bu operasyon, 22 Nisan’da Keşmir’de düzenlenen ve 26 turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Pakistan topraklarında planlandığı iddia edilen yeni terör girişimlerini engellemek amacıyla gerçekleştirildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, hedef alınan bölgelerde “terör altyapısının” bulunduğunu öne sürdü. Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

