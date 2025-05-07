Devlet Bahçeli’den Önder için taziye ziyareti

Devlet Bahçeli, 3 ay aradan sonra TBMM’de
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 99 gün sonra ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek cumartesi günü hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder‘in taziyesinde yer aldı.
Bahçeli, DEM Partililerle sohbet etti
Geçtiğimiz dönemde sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafına dokunarak “Allah rahmet eylesin” dedi. Kendisini karşılayanlarla tokalaşan Bahçeli ardından Sırrı Süreyya Önder’in taziyesinde DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan’la sohbet etti.
Bahçeli, en son 28 Ocak’ta Meclis’teydi
Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak’tan bu yana MHP’nin Meclis’teki grup toplantılarına yer alamamıştı.