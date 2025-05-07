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Devlet Bahçeli’den Önder için taziye ziyareti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 99 gün aradan sonra TBMM'ne giderek Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu

NationalTurk NL07/05/2025
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 99 gün aradan sonra TBMM'ne giderek Sırrı Süreyya Önder için taziye ziyaretinde bulundu
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1 Devlet Bahçeli, 3 ay aradan sonra TBMM’de
2 Bahçeli, DEM Partililerle sohbet etti
3 Bahçeli, en son 28 Ocak’ta Meclis’teydi

Devlet Bahçeli, 3 ay aradan sonra TBMM’de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 99 gün sonra ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek cumartesi günü hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder‘in taziyesinde yer aldı.

Bahçeli, DEM Partililerle sohbet etti

Geçtiğimiz dönemde sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafına dokunarak “Allah rahmet eylesin” dedi. Kendisini karşılayanlarla tokalaşan Bahçeli ardından Sırrı Süreyya Önder’in taziyesinde DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan’la sohbet etti.

Bahçeli, en son 28 Ocak’ta Meclis’teydi

Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Devlet Bahçeli sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak’tan bu yana MHP’nin Meclis’teki grup toplantılarına yer alamamıştı.

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NationalTurk NL07/05/2025
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