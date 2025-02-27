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ABD’li şirket, yeni ay aracı Athena’yı uzaya gönderdi

ABD’li özel uzay şirketi Intuitive Machines, Athena adlı iniş aracını SpaceX roketiyle Ay’a gönderdi. Araç, 6 Mart’ta Mons Mouton platosuna iniş yapacak ve su buzunu araştıracak bir matkap, sıçrayabilen bir drone ve Ay hücresel ağını test eden bir rover taşıyor.

Aslı27/02/2025
88 1 dakika okuma süresi
ABD’li özel uzay şirketi Intuitive Machines, Athena adlı iniş aracını SpaceX roketiyle Ay’a gönderdi.
ABD’li özel uzay şirketi Intuitive Machines, Athena adlı iniş aracını SpaceX roketiyle Ay’a gönderdi.
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ABD merkezli özel uzay şirketi Intuitive Machines, Ay’ın güney kutbuna daha yakın bir noktaya iniş yapmayı hedefleyen yeni iniş aracı Athena’yı SpaceX roketiyle uzaya fırlattı. NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış yapan Falcon 9 roketi, Athena’yı 6 Mart’ta Mons Mouton platosuna indirmeyi planlıyor.

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1 Athena, yeni nesil bilimsel araçlar taşıyor
1.1 Önceki görevde hata yapılmıştı
1.2 Ay’a özel şirketlerin inişi artıyor

Athena, yeni nesil bilimsel araçlar taşıyor

athenayi uzaya gonderdi

Athena, yer altındaki su buzunu araştırmak için bir matkap, Ay yüzeyindeki engebeli arazide hareket edebilen bir drone (Grace Hopper) ve lunar hücresel ağ test eden küçük bir rover taşıyor.

Grace Hopper, dik yamaçlar ve kraterlerde hareket edebilecek bir sıçrama mekanizmasına sahip.

Rover, Nokia Bell Labs tarafından geliştirilen Ay ağı test edecek ve gelecekte astronotların kıyafetlerine entegre edilmesi planlanıyor.

NASA’nın Artemis programına destek sağlayacak teknoloji testleri içerecek.

Önceki görevde hata yapılmıştı

Intuitive Machines, 2024 yılında Odysseus adlı Ay aracını başarıyla indirmiş ancak araç yan yatmıştı. Bu durum, NASA’nın 118 milyon dolarlık kontrat kapsamında planlanan deneylerin tamamlanmasını engellemişti.

Bu kez şirket, 62,5 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirdiği Athena’da daha iyi iniş teknolojileri kullanarak daha başarılı bir görev hedefliyor.

Ay’a özel şirketlerin inişi artıyor

NASA’nın Ticari Ay Kargo Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında özel şirketlerin Ay görevleri destekleniyor. Özel şirketler, NASA’nın geleneksel maliyetlerinin çok altında Ay’a iniş yaparak bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor.

2 Mart’ta başka bir özel ABD şirketi Firefly Aerospace’in Blue Ghost iniş aracı da Ay’a ulaşacak.

NASA’nın Lunar Trailblazer sondası da Ay yörüngesine girerek iki yıl boyunca su kaynaklarını inceleyecek.

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Aslı27/02/2025
88 1 dakika okuma süresi
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