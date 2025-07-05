Çin’in ilk Legoland Parkı Shanghai’da açıldı

Çin’in ilk Legoland tema parkı, Shanghai’da görkemli bir açılışla ziyaretçilere kapılarını açtı. 85 milyon Lego parçasıyla inşa edilen dev parkta, 26 metre yüksekliğindeki Lego figürü “Dada” açılışın sembolü oldu.

Lego Group ile Merlin Entertainments ortaklığında, Shanghai yerel yönetimi iş birliğiyle hayata geçirilen Legoland, dünya genelindeki 11’inci Lego temalı eğlence merkezi oldu.

Parkın en dikkat çekici alanlarından biri olan Miniland, Çin’in önemli simgelerinden Pekin’deki Cennet Tapınağı ve Shanghai Bund gibi yapıları Lego ile yeniden canlandırıyor. Ayrıca Lego parçalarıyla inşa edilmiş geleneksel bir Çin su kasabasında ziyaretçiler tekne turu yapabiliyor.

Açılışa katılan Lego hayranı Ji Yujia, “Burası gerçek bir Lego masal dünyası gibi” yorumunda bulundu.

Legoland Park’a giriş 44 dolardan başlıyor

Açılış etkinliklerinde Legoland karakterlerinin sahne performansları da yer aldı. Giriş biletleri 319 yuan (yaklaşık 44 dolar) ile 599 yuan (yaklaşık 84 dolar) arasında değişiyor.

Shanghai Legoland, Çin’deki ilk park olma özelliğini taşıyor ancak büyüklük açısından dünya çapındaki en büyük Legoland parkı değil.