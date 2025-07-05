Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, ortaokula başlayacak öğrenciler için kayıt süreci veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz resmi takvimi paylaşmasa da, önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında kayıtların yine temmuz ve ağustos aylarında yapılması öngörülüyor.

Adrese dayalı yerleştirme sistemiyle belirlenecek

MEB’in önceki yıllarda uyguladığı sisteme benzer şekilde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemlerinin, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre otomatik olarak yapılması bekleniyor. Yerleştirilen öğrencilerin hangi okullara kaydedildiği bilgisi, temmuz ayı içerisinde e-Okul sistemi üzerinden duyurulacak.

Veliler, çocuklarının kayıt yerlerini öğrenmek için herhangi bir başvuru yapmadan, T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak okulları görebilecek. Kayıtların ardından isteyen velilere, imam hatip ortaokulu ve özel okul tercihleri için başvuru imkanı sunulacak.

Kayıt işlemleri ağustos ayında tamamlanacak

Adrese dayalı sistemle okulları belli olan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerinin ise ağustos ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte öğrencilerin belgeleri okul yönetimleri tarafından incelenip sisteme kaydedilecek. Ayrıca bazı okullarda ek evrak ya da görüşme talebi de olabileceği için velilerin süreci dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

Yeni dönem 8 Eylül’de başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten bir hafta önce, 1-5 Eylül arasında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıflarla birlikte ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İlk dönem, 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ara tatil ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026’da başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

