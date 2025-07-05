Hamas’tan ateşkes teklifine “olumlu yanıt”

Gazze’de 20 aydır süren savaşta yeni bir ateşkes umudu doğdu. Hamas, ABD’nin arabuluculuğunda hazırlanan ve rehinelerin kademeli serbest bırakılmasını da içeren ateşkes planına olumlu yaklaştığını duyurdu. Ancak Filistinli yetkililer, İsrail’in saldırılara yeniden başlamaması için ABD garantisi gibi bazı kritik değişiklik taleplerinde bulundu.

Hamas’tan yeni teklife olumlu yanıt ama…

Hamas, yaptığı açıklamada “derhal müzakerelere başlamak için ciddi şekilde hazır” olduğunu belirtti. BBC’ye konuşan üst düzey bir Filistinli yetkili ise, genel çerçevenin kabul edildiğini ancak bazı şartlar için revizyon istediklerini aktardı. Bu taleplerin başında, müzakereler başarısız olsa dahi İsrail’in yeniden saldırıya geçmemesi için ABD garantisi geliyor.

Trump: Gelecek hafta ateşkes mümkün

ABD Başkanı Donald Trump da Hamas’ın “olumlu bir ruhla” yanıt verdiğini söyleyerek, “Gelecek hafta bir ateşkes anlaşması mümkün olabilir” dedi. Trump, İsrail’in 60 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıklamış ve Hamas’a “bu son teklif, daha iyisi olmayacak” uyarısında bulunmuştu.

Planda neler var?

Sızan bilgilere göre teklif, 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını ve 18 kişinin cenazelerinin teslim edilmesini içeriyor. Buna karşılık Filistinli mahkûmların serbest bırakılması, kuzey ve güney Gazze’den kademeli İsrail askeri çekilmesi ve kapsamlı insani yardımın bölgeye girişi planlanıyor. Yardımların dağıtımının yalnızca BM ve ortakları tarafından yapılması da Hamas’ın şartları arasında.

İsrail hükümeti: Savaş sürer, rehineler gelmeden bitmez

Başbakan Binyamin Netanyahu, tüm rehineler serbest bırakılmadan ve Hamas’ın askeri yapısı tamamen çökertilmeden savaşı bitirmeyeceklerini yineledi. İsrail ordusu da Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmek amacıyla operasyonların süreceğini duyurdu.

Gazze’de ölü sayısı artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin öldüğünü açıkladı. Khan Younis bölgesinde iki çadırın vurulması sonucu en az 15 sivilin yaşamını yitirdiği, ölenler arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

İsrail’de rehine ailelerinden Trump’a çağrı

Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan rehine aileleri ve destekçileri, Trump’a “anlaşmayı yap” çağrısı yaptı. Rehine aileleri, kapsamlı bir anlaşmanın sadece rehinelerin kurtuluşunu değil, bölgeye barışın yolunu da açacağını vurguladı.

Can kaybı 57 bini aştı

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaşta şu ana kadar Gazze’de 57 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Aynı saldırıda İsrail’de 1.200 kişi öldü, 251 kişi ise rehin alındı.

