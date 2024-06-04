Nijerya’da gerilim tırmanıyor! Ülke karanlığa gömüldü

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) ülke çapındaki süresiz grev ilan etti. Hükümet ise grevi yasa dışı ilan etti. Ancak işçiler protesto kapsamında şehirleri karanlığa teslim etti.

Nijerya İletim Şirketi’ne (TCN) göre, Nijerya’da ülke çapındaki grev, Pazartesi günü sendikalı işçilerin ulusal şebekeye saldırıp ülkenin elektrik kaynağını kapatmasıyla hava yolculuğunu durma noktasına getirdi ve ülkeyi karanlığa sürükledi.

Nijerya İşçi Kongresi (NLC) ve Sendika Kongresi (TUC) süresiz grev başlatırken, on milyonlarca kişi elektriksiz kaldı ve uçuşlar aksadı.

Şirket, TCN operatörlerinin kontrol odalarından zorla çıkarılırken dövüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Pazartesi günü sosyal medyada dolaşan ve ülkenin vergi dairesi personeline ofislerinden çıkma emri veren fotoğraflarda, baston sallayan sendika işçileri de görüldü.

Bu grev, federal asgari ücreti artırmak için hükümetle yapılan başarısız müzakerelerin ardından geldi. Sendikalar aynı zamanda elektrik tarifelerine yakın zamanda yapılan zammı da protesto ediyorlar.

Sendikaların talepleri arasında asgari ücretin 30.000 nairadan (22,4 dolar) 494.000 nairaya (369,6 dolar) yükseltilmesi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Bayo Onanuga , sosyal medya platformu X’teki bir gönderide bu talepleri “mantıksız” olarak nitelendirdi .

Onanuga, hükümetin 60.000 nairaya (44,89 dolar) yüzde 100 artış önerdiğini ancak sendikaların bunu reddettiğini ve bunun yerine yüzde 1.547’lik bir artış istediğini ekledi.

Afrika’nın dördüncü büyük ekonomisi olmasına rağmen Nijerya’nın asgari ücreti kıtanın ilk 10’u arasında yer almıyor ve işçilerin aylık 465,4 dolar asgari ücret aldığı Seyşeller gibi ülkelerin çok gerisinde kalıyor .

Sağlık sistemi çökmek üzere

Nijeryalı doktor Olusina Ajidahun, ciddi sorunların yaşandığını ifade etti.

Ajidahun, “Sağlık sisteminin durumu çöküşün eşiğinde olduğu için endişeleniyorum. Sabah geldiğinde acil servis (birim) ve her yer karanlıktı. Hastalar ve sağlık çalışanları karanlıkta kaldı” dedi.

Grev, Nijeryalılardan sosyal medyada karışık tepkilere yol açtı; bazıları grevi desteklediğini beyan ederken, diğerleri grevin vatandaşlara zarar verdiğini söyledi.

Nijerya’da tartışmalı harcamalar

Nijerya, son aylarda rekor düşük seviyelere düşen para birimindeki devalüasyonun yanı sıra gıda, ulaşım ve sağlık hizmetlerinde artan fiyatların damgasını vurduğu yaşam maliyeti krizi de dahil olmak üzere çok sayıda ekonomik zorlukla karşı karşıya. Ülkenin veri ofisine göre enflasyon , yaklaşık otuz yılın en yüksek seviyesi olan %33,69’a ulaştı .

Başkan Bola Tinubu’nun yönetimi, kamu fonlarının tartışmalı şekilde harcanması nedeniyle halkın öfkesini körükleyen eleştirilerle karşı karşıya kaldı.



Nijerya’nın Lagos şehrinde plastik tabak çatak ve tabakların kullanımının yasaklandığı açıklandı.

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