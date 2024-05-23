Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde facia: 9 kişi öldü

Meksika’da seçim mitinginde facia yaşandı. Nuevo Leon eyaletine bağlı San Pedro Garza Garcia şehrinde Yurttaş Hareketi Partisi devlet başkanı adayı Jorge Alvarez Maynez’in düzenlediği miting sırasında sahnedeki dev ekran insanların üzerine devrildi ve sahnenin çatısı çöktü. Çatının çöktüğünü fark eden Maynez ve ekibinin koşarak sahneden ayrıldığı görülürken, onlarca kişi devrilen ekranın altında kaldı. Maynez’in olaydan yara almadan kurtulduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise yaralandığı kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Meksika’da facianın sebebi fırtına

Maynez olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının ani ve şiddetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Kampanya faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan Maynez, yetkililerden olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Valisi Samuel Garcia ise yaptığı açıklamada, hastanede yaralıları ziyaret edeceğini ifade ederek, bölgedeki fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Alvarez Maynez, Meksika’da 2 Haziran’da yapılacak devlet başkanlığı seçimi anketlerine göre üçüncü sırada yer alıyor.

Jorge Alvarez Maynez kimdir?

Jorge Álvarez Máynez, Meksika siyasetindeki aktif rolüyle tanınan Meksikalı bir politikacı, avukat ve halk figürüdür. 23 Ekim 1985’te Meksika’nın Zacatecas kentinin Zacatecas şehrinde doğdu. Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano (Vatandaş Hareketi) siyasi partisinin bir üyesidir ve parti ve Meksika hükümeti içinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Meksika Kongresi’nde federal milletvekili olarak görev yaptı ve burada özellikle eğitim, şeffaflık ve siyasi reform gibi konulara odaklanan yasama çalışmalarında yer aldı. Álvarez Máynez aynı zamanda insan hakları savunuculuğu ve Meksika’daki yolsuzlukla mücadele çabalarıyla da tanınıyor.

Kariyeri, ilerici değerlere bağlılık ve Meksika toplumunda olumlu değişim yaratma çabasıyla damgasını vurdu. Genç ve dinamik bir politikacı olarak Jorge Álvarez Máynez, seçmenlerle etkileşim kurma yeteneği ve sosyal medyayı iletişim kurmak ve siyasi gündemini desteklemek için kullanması nedeniyle tanındı.

Meksika’nın Baja California eyaletine sörf yapmaya gelen ve geçtiğimiz hafta kayıplara karışan 2’si Avustralyalı, 1’i ABD’li 3 sörfçünün cansız bedeni silahla kafalarından vurulmuş halde kuyuda bulundu.

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