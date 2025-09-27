Danimarka dron paniği! “Hibrit saldırı” şüphesi

Danimarka’nın en büyük askeri üssü Karup üzerinde Cuma gecesi tanımlanamayan bir ya da iki dronun gözlemlendiği açıklandı. Polis Sözcüsü Simon Skelkjaer, dronların düşürülmediğini, orduyla birlikte soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Karup Üssü, ülkenin tüm askeri helikopterlerini, hava sahası gözetleme sistemlerini ve uçuş okulunu barındırıyor. Aynı zamanda Savunma Komutanlığı’nın da bir kısmı burada bulunuyor.

Karup’un pistiyle ortak kullanılan Midtjylland Havalimanı kısa süreliğine kapatıldı ancak sefer bulunmadığı için uçuşlar etkilenmedi. Hafta boyunca Danimarka’nın farklı noktalarında görülen benzer dron ihlalleri, bazı havalimanlarının da kapanmasına yol açtı. Oslo Havalimanı da benzer şekilde birkaç saat kapatılmıştı.

Rusya’ya işaret

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin son günlerde “hibrit saldırılara” maruz kaldığını belirterek Rusya’yı işaret etti: “Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturan tek ülke var, o da Rusya.” Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise uçuşların “profesyonel bir aktör” tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Moskova ise suçlamaları reddederek, yaşananları “kurgulanmış bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

AB’den ‘drone duvarı’ planı

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, bu tür saldırıların amacının “korku ve bölünme yaratmak” olduğunu söyledi. Hummelgaard ayrıca Kopenhag’ın yeni dron tespit ve etkisiz hale getirme teknolojileri edineceğini açıkladı.

Öte yandan yaklaşık 10 AB ülkesinin savunma bakanları, “drone duvarı” projesini öncelik haline getirme konusunda uzlaştı. AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, “Ukrayna’dan ders çıkararak hızlı hareket etmeliyiz” dedi.

Kopenhag, önümüzdeki hafta AB Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirvede güvenliğin sağlanması için İsveç’in anti-dron teknolojisi Danimarka’nın kullanımına sunulacak.

