Ajax güldü, Monaco üzüldü

Ajax’ı van Hooijdonk zorladı!

Galatasaray‘ın Şampiyonlar Ligi‘ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi’nde NAC Breda’yı 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Oscar Gloukh, 5 Kasım’da Galatasaray’ı konuk edecek Ajax’ı 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe’nin eski Hollandalı yıldızı Pierre van Hooijdonk’un oğlu Sydney van Hooijdonk, 16’da penaltıdan eşitliği sağlarken 33’te attığı gol VAR tarafından iptal edildi. 46’da Kenneth Taylor, Ajax’ı 2-1 öne geçirirken NAC Breda’da Maximilien Balard 71’de ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Ajax, 7. haftada yenilmezliğini sürdürürken 15 puana yükseldi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde 9 Aralık’ta konuk olacağı Monaco ise Fransa Ligi’nde Lorient deplasmanında 3-1 kaybetti. 6. haftada 2. yenilgisini alan kırmızı-beyazlılar, 38’de Thilo Kehrer’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Lorient, 40’da Mohamed Bamba, 76 ve 82’de Pablo Pagis ile 3-0’ı yakalarken 90’da Ansu Fati penaltıdan Monaco’nun tek golünü attı.