Trabzonspor, İstanbul’da güldü

Trabzonspor kötü gidişe “Dur” dedi

Trabzonspor son 3 haftada galip gelemediği Trendyol Süper Lig‘de Fatih Karagümrük deplasmanında 4-3 kazandı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Pina ile verkaç yapan Felipe Augusto sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Grbic’i avladı. 28’de çalımlarla soldan hareketlenen Larsson’un pasında Tiago Çukur skora dengeyi getirdi: 1-1. Maçın 32. dakikasında Pina’nın ortasında Paul Onuachu nefis bir voleyle Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi. 45+8’de VAR incelemesi sonucu Atakan Çankaya’nın ceza sahası içerisinde formasından çektiği Paul Onuachu, kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-3. Maçın 88. dakikasında Danylo Sikan durumu 4-1’e taşıdı. Datro Fofana, 90+1 ve 90+2’de golleriyle skoru belirledi: 3-4. Trabzonspor, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle puanını 14’e yükseltti.

3-4

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak, Erkan Özdamar (VAR)

GOLLER: Tiago Çukur (Dk. 28), Datro Fofana (Dk. 90+1 ve 90+2) / Felipe Augusto (Dk. 20), Onuachu (Dk. 32 ve 45+8), Danilo Sikan (Dk. 88)

SARI KARTLAR: Atakan Çankaya, Balkovec, Johnson, Muhammed / Savic

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic – Esagaio (Dk. 46 Muhammed), Atakan Çankaya, Ugrekhelidze (Dk. 88 Ahmet Sivri), Balkovec – Johnson, Tresor Doh (Dk. 80 Berkay Özcan) – Tiago, Larsson, Camacho (Dk. 46 Tarık Buğra) – Gray (Dk. 66 Datro Fofana)

TRABZONSPOR: Onana – Pina (Dk. 90 Boran Başkan), Savic, Batagov, Arif – Oulai, Jabol Folcarelli – Zubkov (Dk. 80 Edin Visca), Augusto (Dk. 80 Ernest Muçi), Olaigbe (Dk. 65 Sikan) – Onuachu (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu)