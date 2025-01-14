Donal Trump 2020 seçimlerine müdahale etti mi?

ABD Özel Savcısı Jack Smith, yayımladığı raporda Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmek amacıyla “eşi görülmemiş bir suç teşebbüsünde” bulunduğunu belirtti. Ancak Trump’ın 2024 seçimlerindeki zaferi, davanın yargı sürecine taşınmasını engelledi.

Raporun Detayları

Raporda Smith, Trump’ın 2020 seçim sonuçlarını kabul etmeyerek oy toplama ve onay sürecini engellemeye yönelik bir plan hazırladığını öne sürdü. Trump, seçim yenilgisi sonrası Kongre’de seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeyi ve Joe Biden’ın zaferini geçersiz kılmayı amaçladı.

Savcılık, Trump’ın seçmenler arasında yanlış bilgi yaydığını, eyalet yetkililerine baskı uyguladığını ve Biden’a oy veren eyaletlerde sahte seçici gruplar oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Bu girişimler, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan saldırıyla sonuçlandı.

Smith: “Biden Yönetiminin Etkisi İddiaları Gülünç”

Smith, raporunda, Trump’ın kendisine yönelik suçlamaların siyasi olduğu iddiasını reddederek, “Kararlarımızı Biden yönetimi ya da başka bir siyasi aktör yönlendirmedi. Bu iddialar gülünç,” ifadelerini kullandı.

Trump ise Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Smith için “vasıfsız bir savcı” ifadesini kullanarak raporu reddetti.

Gizli Belgeler Davası

Raporda, Trump’ın 2021 yılında Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yasa dışı şekilde sakladığı iddialarına da değinildi. Ancak bu davanın yargı süreci devam ettiğinden, ilgili bölüm kamuoyuna açıklanmadı.

Trump ve iki eski yardımcısı, raporun gizli belgelerle ilgili kısmının yayınlanmasını durdurmak için mahkemeye başvurdu. Ancak mahkeme, raporun yayımlanmasına engel olmadı.

Trump’ın Savunması

Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, bu davaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Ayrıca, eski başkanların geniş dokunulmazlık haklarına sahip olduğu yönündeki Anayasa Mahkemesi kararını da savunmasında kullandı.

Los Angeles’ta altıncı gününe giren devasa yangınlarda ölü sayısı 24’e ulaştı. Yetkililer, Salı günü etkili olması beklenen tehlikeli rüzgarların alevleri yeniden güçlendirebileceği uyarısında bulundu. Şehirde yüzlerce ev kül olurken, binlerce kişi evsiz kaldı.

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