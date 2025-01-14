Starbucks’tan Kuzey Amerika’da yeni kurallar

Starbucks, Kuzey Amerika’daki mağazalarında, müşterilerin satın almadan oturma ve tuvaletleri kullanma hakkını kaldırıyor. 27 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yeni politika, şirketin “Back to Starbucks” stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

Müşteri Deneyimi Odaklı Değişim

Starbucks, yeni “Kafeterya Davranış Kuralları”nın amacını, ödeyen müşteriler için daha konforlu bir deneyim sunmak olarak tanımladı. Şirket, bu kapsamda mağazalarda taciz ve sigara kullanımını yasaklayan, dışarıdan alkol getirilmesini engelleyen yeni düzenlemeler de getirdi.

Starbucks sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yeni kurallarımız, müşterilerimizin rahatça oturup kafelerimizin tadını çıkarmasını sağlamak için atılmış pratik bir adımdır. Bu değişiklikler, genel müşteri deneyimini iyileştirme çabalarımızın bir parçasıdır,” ifadelerini kullandı.

Kurallara Uymayanlara Müdahale

Şirket, yeni kuralların mağazalarda görünür şekilde sergileneceğini ve personelin, kuralları ihlal edenlerden mağazayı terk etmelerini isteyebileceğini duyurdu. Gerekirse polis çağırma yetkisi de çalışanlara verildi.

2018’deki Kararın U-Dönüşü

2018 yılında Starbucks, Philadelphia’daki bir şubesinde iki siyah adamın oturdukları için tutuklanmasının ardından mağazalarını ve tuvaletlerini satın alma zorunluluğu olmadan halka açmıştı. Ancak bu karar, müşteri yoğunluğu ve mağaza düzeni üzerindeki etkileri nedeniyle yıllardır tartışılıyordu.

Müşteri Teşvikleri

Yeni düzenlemelerle birlikte Starbucks, mağaza içindeki müşterilere aldıkları sıcak veya soğuk kahveler için bir ücretsiz dolum hakkı tanıyacağını da duyurdu.

Düşen Satışlar ve Boykotlarla Mücadele

Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle ortaya çıkan boykotlar ve fiyat artışlarına karşı gelen tepkilerle mücadele ediyor. Şirketin CEO’su Brian Niccol, müşteri deneyimini geliştirmek için mağaza düzenlerini yenileyip menülerini çeşitlendiren adımlar atmaya devam ediyor.

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