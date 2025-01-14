Starbucks’tan Kuzey Amerika’da yeni kurallar
Starbucks, Kuzey Amerika'daki mağazalarında 6 yıl önce başlattığı satın almadan kullanım politikasını kaldırıyor. Yeni kurallar, ödemeyen ziyaretçilerin alanları kullanmasını engellemeyi hedefliyor.
Starbucks, Kuzey Amerika’daki mağazalarında, müşterilerin satın almadan oturma ve tuvaletleri kullanma hakkını kaldırıyor. 27 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yeni politika, şirketin “Back to Starbucks” stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.
Müşteri Deneyimi Odaklı Değişim
Starbucks, yeni “Kafeterya Davranış Kuralları”nın amacını, ödeyen müşteriler için daha konforlu bir deneyim sunmak olarak tanımladı. Şirket, bu kapsamda mağazalarda taciz ve sigara kullanımını yasaklayan, dışarıdan alkol getirilmesini engelleyen yeni düzenlemeler de getirdi.
Starbucks sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yeni kurallarımız, müşterilerimizin rahatça oturup kafelerimizin tadını çıkarmasını sağlamak için atılmış pratik bir adımdır. Bu değişiklikler, genel müşteri deneyimini iyileştirme çabalarımızın bir parçasıdır,” ifadelerini kullandı.
Kurallara Uymayanlara Müdahale
Şirket, yeni kuralların mağazalarda görünür şekilde sergileneceğini ve personelin, kuralları ihlal edenlerden mağazayı terk etmelerini isteyebileceğini duyurdu. Gerekirse polis çağırma yetkisi de çalışanlara verildi.
2018’deki Kararın U-Dönüşü
2018 yılında Starbucks, Philadelphia’daki bir şubesinde iki siyah adamın oturdukları için tutuklanmasının ardından mağazalarını ve tuvaletlerini satın alma zorunluluğu olmadan halka açmıştı. Ancak bu karar, müşteri yoğunluğu ve mağaza düzeni üzerindeki etkileri nedeniyle yıllardır tartışılıyordu.
Müşteri Teşvikleri
Yeni düzenlemelerle birlikte Starbucks, mağaza içindeki müşterilere aldıkları sıcak veya soğuk kahveler için bir ücretsiz dolum hakkı tanıyacağını da duyurdu.
Düşen Satışlar ve Boykotlarla Mücadele
Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle ortaya çıkan boykotlar ve fiyat artışlarına karşı gelen tepkilerle mücadele ediyor. Şirketin CEO’su Brian Niccol, müşteri deneyimini geliştirmek için mağaza düzenlerini yenileyip menülerini çeşitlendiren adımlar atmaya devam ediyor.
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