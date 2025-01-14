Esad rejiminin çöküşüyle alavi toplumu tedirgin

Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından, ülkenin Alavi azınlığı, toplu bir cezalandırma korkusu içinde yaşıyor. Esad rejiminin ana dayanak noktası olarak görülen Alaviler, şimdi Tartus gibi kalelerinde bile güvende hissetmiyor.

Eski rejim askerlerinden 20’li yaşlardaki Ali*, birkaç gün önce Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) militanları tarafından bir otobüsten indirilip darp edildiğini söyledi. “Alavi olduğum için bana ‘domuz’ dediler,” diyerek yaşadığı beş saatlik işkenceyi anlattı. Esad rejimi döneminde zorunlu askerlik yaptığını belirten Ali, “Bashar’ın ordusunda olmak istemedim ama başka çarem yoktu,” dedi.

HTŞ Yetkililerinden Açıklama: “Ayrımcılık Yok”

HTŞ’nin Tartus’taki yetkililerinden Rahim Ebu Mahmud, bu tür olayların nadir olduğunu savunarak, “Toplumlar arasında ayrım yapmıyoruz,” dedi. Ancak sosyal medyada yayılan videolar, Alavilere yönelik hakaret, taciz ve şiddet iddialarını artırmış durumda.

“Esad Hepimizi Sömürdü”

Birçok Alavi, Esad rejiminin kendilerini de mağdur ettiğini söylüyor. Hasan*, “Babam yolsuzluk yüzünden 2000 yılında ordudan ayrıldı. Maaşı çok düşüktü ve başka seçeneği yoktu,” diye konuştu. Genç doktor Ammar*, zorunlu askerlikten kaçmak için yıllarca tıp sınavlarını bilerek geçemediğini belirtti: “Esad’ın zulmü yalnızca muhaliflere değil, bize deydi.”

Toplumda Derinleşen Ayrışma ve Gelecek Kaygısı

Fransa merkezli haber kanalı France 24’ün aktardığına göre, birçok Alavi, rejimin “böl ve yönet” politikasının toplumu daha da ayrıştırdığını düşünüyor. “Sadece %10’umuz yolsuzdu ama bu, hepimizi mahvetti,” diyen Hasan, rejimin toplumda kin ve nefreti körüklediğini ifade etti.

“Ben Önce Suriyeliyim”

Siyasi aktivist Hasan G. Ahmad, Alavilerin rejime muhalefet ettiklerinde çok daha sert baskılara maruz kaldığını söyledi. “Rejim hiçbir topluma merhamet etmedi. Bizim bir azınlık değil, bu ülkenin eşit vatandaşları olarak görülmeye ihtiyacımız var,” dedi.

Alavi toplumu için gelecekte nasıl bir yol çizileceği sorusu, hem toplumsal barış hem de Suriye’nin yeniden inşası açısından büyük önem taşıyor.



Riyad’da düzenlenen Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden üst düzey diplomatların katıldığı toplantılarda, Suudi Arabistan Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Görüşmeler, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması üzerine odaklandı.

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