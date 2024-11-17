Netanyahu’nun evi saldırıya uğradı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Caesarea kasabasındaki konutuna düzenlenen saldırılar devam ediyor. Son olarak, 16 Kasım 2024 gecesi, evin bahçesine iki işaret fişeği atıldı. Netanyahu ve ailesinin olay sırasında evde bulunmadığı açıklandı.

Yetkililerden Tepki: “Tüm Kırmızı Çizgiler Aşıldı”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın “tüm kırmızı çizgileri” aştığını belirtti. Katz, “İran ve vekilleri tarafından tehdit edilen İsrail Başbakanı’nın kendi ülkesinden benzer bir tehdit alması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da saldırıyı kınadı ve bunun demokrasiye zarar verdiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, “Başbakan Netanyahu’ya yönelik kışkırtmalar sınırları aştı. İşaret fişeğiyle evine saldırmak, tehlikeli bir eşiği bir kez daha geçmek demektir.” dedi.

Ekim Ayında da İHA ile Saldırı Düzenlenmişti

Bu saldırı, Netanyahu’nun evine yapılan ilk saldırı değil. Ekim 2024’te Netanyahu’nun aynı evine bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait pencereye çarptığını, ancak güçlendirilmiş cam sayesinde içeriye zarar veremediğini açıklamıştı.

Güvenlik Önlemleri Arttırılıyor

Art arda yaşanan saldırılar, İsrail’de güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Netanyahu’nun konut çevresindeki güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirileceği ve caydırıcı önlemler alınacağı bildirildi.

Ülke İçinde Artan Gerilim

Netanyahu’nun evine yapılan bu saldırı, İsrail’deki siyasi gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür olayların toplumsal ayrışmayı derinleştirebileceği ve siyasi kutuplaşmayı daha da artırabileceği konusunda uyarıyor.

İsrail polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri ve amaçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine dört hava saldırısı düzenledi; saldırılar öncesinde bölgeye tahliye uyarıları yapıldı.

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