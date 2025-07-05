Musk’tan Trump’a “Borç Köleliği” çıkışı

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın “One Big Beautiful Bill Act” adlı devasa harcama yasasının Kongre’den geçmesinin ardından sessizliğini bozdu. Haftalardır yasa tasarısını hedef alan Musk, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un yasa hakkında yaptığı “bütçeyi patlatıyor” ve “uzun vadeli sürdürülebilirliği göz ardı ediyor” açıklamasına destek verdi.

Musk: Borç köleliği yasası

Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda söz konusu yasayı “DEBT SLAVERY bill” (Borç Köleliği Yasası) olarak nitelemişti. Bağımsız Kongre Bütçe Ofisi’ne göre, yasa gelecek 10 yılda ABD’nin mevcut 36,2 trilyon dolarlık borcuna 3,4 trilyon dolar daha ekleyebilir. Beyaz Saray ise bu tahminleri “partizan” bularak reddetmişti.

Trump ile elektrikli araç gerilimi

Yasa, göçmenlik denetimi için bütçeyi artırırken, Medicaid gibi sosyal programlarda büyük kesintilere ve vergi indirimlerine yer veriyor. Ancak en dikkat çeken maddelerden biri, güneş, rüzgâr ve elektrikli araçlara yönelik desteklerin azaltılması oldu. Bu durum, başta Tesla olmak üzere Musk’ın şirketlerini doğrudan etkiliyor.

Trump da, haziran başında sosyal medya üzerinden Musk’ı hedef almış, “Elektrikli araç zorunluluğunu iptal ettim, o da çıldırdı!” ifadelerini kullanmıştı.

Tesla hisseleri sert düştü

İki isim arasındaki söz düellosu borsa üzerinde de yankı buldu. 5 Haziran’da Tesla hisseleri sert düşerek şirketin piyasa değerinden 152 milyar dolar silindi. Şirket bir süre sonra toparlansa da, hâlâ yasa öncesindeki seviyelerin altında işlem görüyor.

