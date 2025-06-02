Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin, Zelenskiy ve Trump mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Toplantıda tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik konularını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin son iki yılda karşı karşıya kaldığı zorlukların aşılmasında milletin desteğine teşekkür etti.

İstanbul’un barış merkezi olması çağrısı

Çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye, Amerika, Suudi Arabistan ve Suriye toplantısının komşu Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması bakımından yeni bir dönemi başlattığına işaret eden Erdoğan, 15 Mayıs’ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi olarak 10 yılını, 20 yılını ve 30 yılını tamamlayan 98 kişiye belge ve plaketlerini takdim ettiklerini, aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve heyetini Ankara’da misafir ettiklerini hatırlattı.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikanın bu vesileyle tekrar teyit edildiğini söyledi.

Bugün İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın riyasetinde bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gerçekten çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Gerek Rusya tarafından gerek Ukrayna tarafından verilen bu rakamlar ki Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul’da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar. Bu da tabii İstanbul’daki bu buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyması bakımından çok önemli. Biz de bundan dolayı doğrusu iftihar ediyoruz.

Hamdolsun Türkiye bu iş için İstanbul’la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerinin de şu son buluşmadan sonra adımını atacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump’ın dönüm noktası niteliğindeki açıklamaları sonrasında Avrupa ülkelerinin de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı almasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Arnavutluk’un ev sahipliğinde 16 Mayıs’ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6. Zirvesi’ne katılmak üzere Tiran’da bulunduklarını anımsatan Erdoğan, aynı günün akşamında AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GENÇFEST programında binlerce gençle bir araya geldiklerini söyledi.

Festivalde sahne alan sanatçılar ve programa katkıda bulunanları tebrik eden Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Millet Kütüphanesi’nde 81 ilden gelen gençler ve milli sporcularla yaptıkları hoş bir sohbetle kutladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere 21 Mayıs’ta Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle Budapeşte’ye gittiklerine işaret ederek, “Teklifimiz üzerine 21 Mart’ın bundan böyle Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Aldığımız bu kararın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

