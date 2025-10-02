Endonezya’da okul faciası: Yıkılan binanın enkazında 59 kişi kayıp

Endonezya’nın Cava Adası’nda pazartesi günü meydana gelen okul faciasında, çok katlı yatılı binanın bir bölümünün çökmesiyle onlarca öğrenci ve personel enkaz altında kaldı. Ulusal Afet ve Azaltma Ajansı’na göre şu ana kadar 5 kişi yaşamını yitirirken, 59 kişi hala kayıp. Enkazda yakınlarının kurtarılmasını bekleyen aileler, çaresizce umutlu bir haber almayı bekliyor.

Endonezya’da zamanla yarışan kurtarma ekipleri

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Mohammad Syafii, operasyonun son derece karmaşık olduğunu belirterek, “Kurbanların bulunduğu noktaya ulaşmak için yer altından tünel kazmamız gerekiyor” dedi. Ancak bu tünelin yalnızca 60 santimetre genişliğinde olabileceği, kazı sırasında yeni göçükler yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla enkaz altındaki yaşam belirtileri aranırken, uzmanlar “altın 72 saat” kuralının dolmak üzere olduğunu vurguluyor.

Ailelerin çaresiz bekleyişi

Gözyaşları içinde yakınlarının sağ çıkmasını umut eden aileler, bölgedeki yardım çadırlarında haber bekliyor. 28 yaşındaki Maulana Bayu Rizky Pratama, 17 yaşındaki kardeşinden haber alamadığını belirterek, “Dört gün geçti, hâlâ umudumu kaybetmedim. Onun kurtarılmasını bekliyorum” dedi. Bir diğer baba Abdul Hanan ise 14 yaşındaki oğlunun yardım çığlıklarını duyduklarını söyleyerek, “Kurtarma çalışmaları hızlanmalı” çağrısında bulundu.

İlk incelemeler inşaat hatalarını işaret ediyor

Sidoarjo kentindeki okulda yaşanan çöküşün nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. İlk bulgular, binanın temel kolonlarının yetersizliği ve sonradan eklenen katların ağırlığını taşıyamaması ihtimaline işaret ediyor. Uzmanlar, Endonezya’da sıkça rastlanan gevşek inşaat standartlarının bu tür felaketlerin önünü açtığını belirtiyor.

Kurtarma çalışmaları aksadı

Enkazda çalışan ekipler, salıdan çarşambaya bağlayan gece bölgede meydana gelen deprem nedeniyle bir süre arama kurtarma faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Yerel yardım kuruluşları, okul yakınında bekleyen ailelere yiyecek ve içecek desteği sağlarken, kurtarma ekipleri enkazın altındaki noktalara su ve yiyecek göndermeye çalışıyor.

Önceki benzer olaylar

Ülkede inşaat standartları konusundaki zafiyet daha önce de felaketlere yol açmıştı. Bu ayın başında Batı Cava’da bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

