Ayşe Barım’ın tahliyesine savcılıktan itiraz

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada tahliye edildi. Barım hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek Barım’ın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ayşe Barım duruşmasının ayrıntıları

Davanın ikinci duruşması yoğun katılımla gerçekleşti. Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Metin Akdülger ve Birkan Sokullu gibi pek çok ünlü isim duruşmaya katılarak tanık olarak dinlendi.

Barım, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler tarafından yayılmıştır. 23 yıldır menajerlik yapıyorum, birçok başarıya imza attım. Ancak bir anda iftira ve karalama kampanyalarıyla karşı karşıya kaldım. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

Dava süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İlk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, 1 Ekim’de görülen ikinci duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Barım’ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

