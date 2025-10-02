Sumud Filosu’ndan Mikeno, Gazze kara sularında

Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’ndan Mikeno, Gazze kıyılarına girdi. Konvoyun ilerleyişi sırasında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda savaş gemisi filoyu çevreledi; gece boyunca iletişim kesintileri, yakın tacizler ve bazı gemilere baskınlar yaşandı. Filodan yapılan duyurularda, öncü gemiler ile arkadaki tekneler arasındaki mesafenin açıldığı, en önde seyreden unsurların Gazze’ye yaklaşık 70 km (40 deniz mili) kala yoğun baskı altında olduğu aktarıldı.

İsrail’in “rota değiştirin” uyarısı ve baskınlar

İsrail makamları, filonun “abluka altındaki bölgeye girdiği” gerekçesiyle Aşdod Limanı’na yönelme çağrısı yaptı. Gece ilerleyen saatlerde bazı gemilere çıkarma düzenlendi; güvenlik kamerası görüntülerinde can yelekli aktivistlere silah doğrultulduğu ve teknelerin kontrol altına alındığı görüldü. Filodan yapılan açıklamada 30 gemiye el konulduğu, 200’den fazla kişinin alıkonduğu, bunların arasında çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Hedef alınan gemiler ve iletişim kesintileri

Filonun paylaştığı listede “Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono” gibi gemilerin “durdurulduğu” belirtildi. Lider gemi Alma’ya çok yakın manevralar yapıldığı, motor ve iletişim sistemlerinin geçici olarak devre dışı kaldığı; İHA hareketliliğinin arttığı ve internet/radyo yayınlarının “normalden fazla” engellendiği aktarıldı.

Mikeno ve diğer gemilerin durumu

Mikeno’nun Gazze kara sularına girmesiyle birlikte filonun bir kısmı kıyıya yaklaşmayı sürdürürken, arkadaki yaklaşık 15 geminin de Gazze’ye doğru seyrettiği ve mesafenin 40 deniz miline kadar indiği bildirildi. Gemilerde can yelekleriyle alarm durumunda bekleniyor; pasif direniş vurgusu yineleniyor.

Gözaltılar ve uyruk bilgileri

Filo sözcülerinin paylaştığı bilgilere göre alıkonulanlar arasında İspanya, İtalya, Türkiye, Malezya, Tunus, Brezilya, Fransa, İrlanda, Cezayir, ABD, Almanya, İngiltere ve farklı ülkelerden katılımcılar bulunuyor. Toplam sayı kesinleşmemekle birlikte 200’ü aşkın kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Türk aktivistler gözaltında, savcılık soruşturma başlattı

Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesinde 29 Türk aktivist gözaltına alındı. Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine ve Grande Blu gemilerinden alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri filo tarafından duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede Türk vatandaşlarının özgürlüklerinden alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Uluslararası tepkiler ve çağrılar

İspanya: “Yüksek riskli bölgeye girmeyin” uyarısı yaptı; İspanyol fırkateyni olası kurtarma için menzil içinde tutuluyor.

İtalya ve Yunanistan: Katılımcıların güvenliği ve konsolosluk erişimi için çağrı yayımladı.

Kolombiya: İki vatandaşının alıkonduğunu duyurdu; müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olacağı uyarısında bulundu.

Tarafların pozisyonu

İsrail makamları, deniz ablukasının “kanuni” olduğunu savunuyor ve filonun “aktif savaş sahasına” yaklaştığını öne sürüyor. Filo ise tamamen sivil ve insani bir misyon yürüttüğünü, uluslararası sularda seyrettiğini, şiddetsiz bir yaklaşım benimsediğini belirtiyor.

Son tablo

Mikeno Gazze kara sularında.

Filodan en az 20 gemiye saldırı, 30 gemiye el koyma bildirildi.

200+ kişi alıkondu; iletişim hâlâ kırılgan.

Kalan gemiler Gazze’ye doğru yüksek alarmda ilerlemeyi sürdürüyor.

