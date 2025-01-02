Esad’a zehirleme girişimi iddiası: Moskova’da tedavi altına alındı

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’a yönelik bir zehirleme girişiminde bulunulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya kaynaklı iddialara göre, Aralık 2024’ten bu yana Moskova’da Vladimir Putin’in himayesinde yaşayan Esad, geçtiğimiz Pazar günü ani başlayan sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Esad, şiddetli öksürük nöbetleri ve nefes darlığı şikayetiyle acil olarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahaleler, Esad’ın kaldığı dairede gerçekleştirildi. Pazartesi günü durumu kontrol altına alınan Esad’ın vücudunda zehir tespit edildiği öne sürülüyor. Ancak bu bilgi, henüz Rus makamları tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Rusya’dan gelen haberlere göre, istihbarat kaynakları bu belirtileri “açıkça bir suikast girişimi” olarak değerlendirdi. Olayın ardından Esad ailesinin Moskova’da sıkıntılı günler geçirdiği belirtiliyor. Özellikle Beşar Esad’ın eşi Esma el-Esad’ın İngiltere’ye dönme planları yaptığı iddiaları dikkat çekiyor.

Esma el-Esad İngiltere’ye dönemiyor

Londra doğumlu ve İngiliz vatandaşlığına sahip olan Esma el-Esad’ın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle ülkesine dönüş yapamadığı öğrenildi. İddialara göre, Esma el-Esad Moskova’daki yaşamından memnun değil ve eşinden boşanmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Suriye’deki isyan dalgası sonrası yirmi yıllık yönetimlerini kaybeden Esad ailesi, Rusya’ya sığınmak zorunda kalmıştı. Vladimir Putin’in sağladığı koruma ile Moskova’da yaşamlarını sürdüren aile, son gelişmelerle birlikte yeniden dünya gündeminde.

Rusya’dan gelen bu iddialar, Suriye’deki güç dengelerine ve Esad ailesinin gelecekteki durumuna yönelik spekülasyonları artırmış durumda. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kremlin, Esma Esad‘ın boşanarak İngiltere’ye dönmek istediği ve Beşar Esad’ın Moskova’da mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Suriye’nin eski lideri, ülkeden ayrılışını “zorunlu bir kaçış” olarak nitelendirdi.