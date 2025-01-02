ABD’de gece kulübü çıkışında silahlı saldırı: En az 11 yaralı

ABD New York’un Queens bölgesindeki Amazura gece kulübü önünde Çarşamba gecesi gerçekleşen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Olay, saat 23:20 civarında, kulüpten ayrılan kalabalığın üzerine bir kişinin ateş açmasıyla meydana geldi.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan gri renkli bir Infiniti marka araç üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Yaralıların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Yaralılar, Long Island Jewish Hospital ve Cohen’s Children Medical Center başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırıda yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu açıklandı. NYPD, saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olay yerinde çok sayıda delil topladı.

Amazura gece kulübü, 4.000 kişilik kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kulübün önünde gerçekleşen bu saldırının, bölgedeki güvenlik önlemlerine dair soru işaretleri oluşturduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse bulunmazken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



New Orleans’ta yılbaşı kutlamalarını kana bulayan saldırıda, bir sürücü kamyonetiyle kalabalığa çarptı ve ateş açarak 10 kişiyi öldürdü, 35’ten fazla kişiyi yaraladı. Polis saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.

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