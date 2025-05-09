Estonya’da Putin’e Hitler göndermesi

Estonya’nın Rusya sınırında yer alan Narva Müzesi, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında dikkat çeken bir protestoya imza attı. Müze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Adolf Hitler’le eş tutan büyük bir posteri, Narva Kalesi’nin Rusya’ya bakan cephesine astı.

QHA’da yer alan haberde Narva Müzesi’nin 9 Mayıs Zafer Günü için hazırladığı poster, Estonya ile Rusya arasındaki sembolik sınır hattında sert bir mesaj içerdi. Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görsellerinin yer aldığı poster, Narva Kalesi’nin Rusya’ya bakan duvarına asıldı.

Narva Müze Müdürü Maria Smorzhevskikh-Smirnova, Estonya’nın devlet yayın organı RUS.ERR’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu mesajımız, günümüzde yaşanan topyekûn savaş ve savaş suçlarını hatırlatmaktadır. Bugün, Avrupa Günü’nde barış ve özgürlüğü kutluyoruz. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte barış ve özgürlük, egemenliğe saygı ve dayanışma ilkeleri Avrupa topluluğunun temel değerleri hâline gelmiştir.”

Smorzhevskikh-Smirnova, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat 2022’den bu yana sürdürdüğü geniş çaplı işgal girişimine de vurgu yaptı:

“Aynı zamanda, Putin tarafından başlatılan tam ölçekli bir savaş, dört yıldır yanı başımızda gerçekleşiyor. Biz diktatöre diktatör deriz, savaş suçu savaş suçudur.”

Narva Müzesi’nin bu çıkışı, Estonya’daki siyasi çevrelerden destek görürken, Rusya’nın nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

