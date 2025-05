DEM Parti’den PKK açıklaması

Terör örgütü PKK’nın silah bırakabileceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken DEM Parti‘den sürece dair net bir açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” ifadelerini kullanarak, örgütün kongre kararını her an açıklayabileceğini söyledi.

Doğan, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti. Daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK’dan bir açıklama gelmişti, hemen bir ‘ateşkes’ açıklaması yapmışlardı.”

“Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da konuya ilişkin açıklaması, siyasete çok büyük görevler düşeceğine işaret ediyor. Biz DEM Parti olarak ilk günden beri söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit, adil ve kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız.”

“Toplandılar mı toplanmadılar mı bilemeyiz”

Kongrenin toplanıp toplanmadığına dair net bir bilgi vermeyen Doğan, “Toplandıklarının duyurulması an meselesi. Buradan ‘toplandılar mı, toplanmadılar mı, karar nasıl açıklanacak’ gibi sorulara yanıt veremeyiz. Ancak her an duyurabilirler” dedi.

Sırrı Süreyya Önder’e suikast girişimi iddiası

Doğan, açıklamasında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddialarına da değindi. Olayın 2 Nisan’da Ankara’da yaşandığını belirten Doğan, “Söz konusu olay oturduğu sitenin otoparkında gerçekleşiyor. Güvenlik görevlisi, Önder’in makam aracının lastiklerinde kesici düzeneği fark ediyor. Düzenek lastiği patlatabilecek güçteydi. Hemen yetkililere bilgi verildi ve gerekli güvenlik önlemleri alındı. Bu durum istismar edilmesin diye kamuoyuyla daha önce paylaşılmadı” diye konuştu.

Pervin Buldan hakkında suikast iddiası yalanlandı

Doğan, Pervin Buldan’ın Roma’da geçirdiği kaza hakkında çıkan suikast iddialarını da net bir dille yalanladı. Doğan, “Evet, bir kaza oldu. Ancak bu bir suikast girişimi değil. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Bundan başka bir anlam çıkarmak doğru olmaz” dedi.

İmralı ziyareti

Basın toplantısında, İmralı’ya yeni bir ziyaret olup olmayacağı da gündeme geldi. Doğan, bu konuda son ziyaretin Pervin Buldan tarafından yapıldığını ve orada Abdullah Öcalan’ın mesajının paylaşıldığını hatırlatarak, “Onun dışında bir gidiş olmadı. Öcalan’ın özgür çalışma koşullarının oluşturulması gerekir” dedi.

Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu

Son gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM heyetinde yer alan Ahmet Türk’ü arayarak, “terörsüz Türkiye” yolundaki olumlu gelişmeler nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.