Etna Yanardağı’nda tehlikeli turist akını

İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan Etna Yanardağı’ndaki görkemli patlamalar, binlerce turisti bölgeye çekti. Ancak bazı ziyaretçilerin yolları kapatması, kurtarma ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Etna Yanardağı’na ilgi arttı

Sicilya Bölgesel Sivil Koruma Başkanı Salvo Cocina, son günlerde Etna’daki turizmi “vahşi” ve “son derece tehlikeli” olarak nitelendirdi. Turistlerin araçlarını dar sokaklara park etmesi nedeniyle kurtarma araçlarının ilerleyemediğini belirten Cocina, bu durumun ciddi riskler doğurduğunu ifade etti.

Pazar gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yollar tıkanmış, trafik kilitlenmiş ve kurtarma araçları ilerleyemiyor. Hava karardığında durum daha da tehlikeli hale geliyor, düşme ve kara saplanma riski artıyor” dedi. Ancak yetkililerin uyarıları dikkate alınmadı.

Kurtarma operasyonları zorlaşıyor

Pazartesi günü, aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişi kayboldu ve saatler sonra bulunabildi. Aynı gün bir turist düşerek ayağını kırdı, pazar gecesi ise dört kişi kayboldu.

Sicilya’daki belediye başkanları, turistlerin lav akıntısından en az 500 metre uzakta kalmaları gerektiğine dair karar aldı, ancak bu uyarı büyük ölçüde görmezden gelindi. Hafta sonu boyunca yüzlerce turist, lavlara birkaç santimetre mesafede çekilmiş videolarını sosyal medyada paylaştı.

Belpasso Belediye Başkanı Carlo Caputo, turistlerin riskin farkında olmadığını belirterek, “Lava kütlesi, karla etkileşime girdiğinde aniden buharlaşarak kaya ve parçaları şiddetle fırlatabilir” uyarısında bulundu.

İtalya overturizme karşı mücadele ediyor

İtalya, aşırı turist akını nedeniyle sık sık zor durumda kalıyor. Geçen ay Roccaraso’daki ünlü kayak merkezinin belediye başkanı, Napoli ve çevresinden gelen 10.000’den fazla ziyaretçi nedeniyle ordudan yardım isteme ihtimalini dile getirmişti.