Yenidoğan Çetesi davasının üçüncü duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul’da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleriyle bebek ölümlerine yol açtıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Mahkemede, cezaevinde intihar eden sanık İlker Gönen’in ardından avukatı Aydın Mantar’ın duygusal açıklamaları dikkat çekerken, gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaştığı mahkeme diyalogları duruşmada yaşanan kritik anları gözler önüne serdi.

Sanık Erhan Ayvaz’a Mahkemede Sorulan Sorular

Duruşmada ölen Kaya Bebek ile ilgili kritik sorular soruldu. Mahkeme başkanı, sanık Erhan Ayvaz’a şu soruları yöneltti:

• Mahkeme başkanı: “Öncelikle nerede çalıştığını söyler misin?”

• Erhan Ayvaz: “Özel Güney Hastanesi’nde çalışıyordum.”

• Mahkeme başkanı: “Ne iş yapıyordun?”

• Erhan Ayvaz: “Evrak işleriyle ilgileniyordum.”

• Mahkeme başkanı: “Muhasebe ile ilgileniyor muydun?”

• Erhan Ayvaz: “Hayır, sağlık personellerinin gerekli yazışmalarıyla ilgileniyordum.”

• Mahkeme başkanı: “Kaya Bebek ile ilgili bilgin var mı?”

• Erhan Ayvaz: “Ölüm belgesini, başka bir hastanede çalışan doktordan almaya gittim.”

• Mahkeme başkanı: “Hastaneye geliş sürecini biliyor musun?”

• Erhan Ayvaz: “Hayır.”

• Mahkeme başkanı: “Görevli doktor kimdi?”

• Erhan Ayvaz: “Şeyhmus Çelik.”

• Mahkeme başkanı: “Şeyhmus Çelik neden işten ayrıldı?”

• Erhan Ayvaz: “Yerine başka bir doktor başladığı için.”

• Mahkeme başkanı: “İşten ayrıldığını sana kim söyledi?”

• Erhan Ayvaz: “Ali Dirik.”

• Mahkeme başkanı: “Yerine kim başladı?”

• Erhan Ayvaz: “Hilda Keykubad.”

• Mahkeme başkanı: “Kendisiyle görüştün mü?”

• Erhan Ayvaz: “Hayır, eşiyle görüştüm.”

• Mahkeme başkanı: “Ne konuştunuz?”

• Erhan Ayvaz: “İşe başlama süreciyle ilgili olarak evraklarını hazırladım.”

• Mahkeme başkanı: “Evrakları kim getirdi?”

• Erhan Ayvaz: “Rıza Keykubad, WhatsApp üzerinden gönderdi.”

• Mahkeme başkanı: “Rıza Keykubad ile birebir görüştün mü?”

• Erhan Ayvaz: “Evet, evrak sürecinde görüştüm.”

Avukat İsmail Kılıç’tan Ölüm Belgesi Üzerine Soru

Kaya Bebek’in avukatı İsmail Kılıç, ölüm belgesiyle ilgili kritik bir soru yöneltti:

• İsmail Kılıç: “Ölüm belgesi ile ilgili olarak nasıl bir işlem yapıldı?”

• Erhan Ayvaz: “Bilgim yok.”Bu diyalog, gazeteci Emrullah Erdinç tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ölüm belgesinin nasıl hazırlandığı, Kaya Bebek’in ölüm sürecinde hangi ihmallerin yaşandığı soruları mahkemede yanıt bekleyen en önemli konular arasında yer alıyor.

İntihar Eden Doktor İlker Gönen’in Avukatının Açıklamaları

Duruşmada ayrıca, cezaevinde intihar eden sanık İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar, mahkemede duygusal bir konuşma yaptı:

“Biz bu insanları yargılatacağız dedik ama ben abime sözümü tutamadım. Bu vebal benim değil. Yargılama başlamadan bu insanlar toplumun önüne atıldı. Yargısız infaz algısı bu sonuca götürdü. ‘Bebek öldürüyorsunuz’ sözleri reddi hakim sebebimizdi. Ama bu sözler reddi hakimi sağlamadı. Buradaki insanlarda en azından yargılanıyormuş gibi olsun istedik. Bu saatten sonra bu salondakiler sosyal medyadan kendisine müvekkil bebek arayan meslektaşlar, şov yapmaya gelen barolar, yüzümüze gülüp sanıkları itip kalan görevliler, bize katil diyen herkes, katil olarak lanse ettikleri İlker Gönen’in sandalyesinin boş olduğunu görüyor.”

Mantar, sanık Fırat Sarı’nın avukatlığını da üstlenmek istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Fırat Sarı’nın bu talebi kabul etmesi üzerine Aydın Mantar’ın savunmaya devam edebileceğine karar verdi.

Sanık Avukatlarından Kapalı Duruşma Talebi ve Hakimin Çekilmesi İstendi

Aydın Mantar, mahkemeye şu üç talepte bulundu:

1. Taraf sıfatımın düşürülmemesi.

2. Duruşmanın müvekkili ve tüm sanıkların can güvenliği için kapalı yapılması.

3. Hakimin çekilmesi.

Ancak mahkeme başkanı, taleplerin kişiselleştirilmemesi gerektiğini vurgulayarak bu istekleri reddetti. Daha önce, ikinci duruşmada sanık avukatlarının “reddi hakim” talebi de 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Tanık Şenay Çalıkoğlu’nun İfadesi: “Opara Bebek İçin Gece Kimseye Ulaşılamadı”

Mahkemede tanık olarak dinlenen hemşire Şenay Çalıkoğlu, Opara Bebek’in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir ifade verdi:“Opara Bebek, 6 aylık olmasına rağmen yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin durumu ağırdı, kan alınıp kuvöze yerleştirildi. Gece kimseye ulaşılamamış. Doğukan, bebeğin başında adrenalin yapılmasını istedi ancak bebek eks olmuştu. Mahkeme başkanı, Doktor Şeyhmus Çelik’in bebekle ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Çalıkoğlu, Çelik’in bebeği hiç görmediğini, ilgilenen kişinin Doğukan Taşçı olduğunu belirtti.

Yenidoğan Çetesi Davası Kamuoyunda Geniş Yankı Uyandırıyor

Mahkemede sanıkların yalnızca dolandırıcılık değil, ihmalleri nedeniyle bebek ölümlerine yol açtıkları iddiaları gündemde. İstanbul’daki bazı özel hastanelerin çeteyle bağlantılı olduğu öne sürülürken, savcılık ek raporlar talep etti ve bebek ölümleriyle ilgili detaylı soruşturmanın genişletileceği belirtildi.

Duruşmanın ardından sanıkların cezai sorumluluğu, hastanelerle olan ilişkileri ve ölüm belgeleri üzerindeki usulsüzlüklerin daha derinlemesine incelenmesi bekleniyor. Mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, mağdur aileler ve toplum sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

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